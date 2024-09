Giełdowe firmy biotechnologiczne wkraczają w nowy etap

Wśród 30 spółek z GPW, które w ostatnich trzech miesiącach przyniosły najwyższą stopę zwrotu, ponad jedną piątą stanowią reprezentanci sektora biotechnologiczno-medycznego. To m.in. Pure Biologics, NanoGroup, Celon Pharma, Medinice, Bioceltix i Poltreg.

– W ciągu ostatnich miesięcy duża ilość pozytywnych informacji z sektora life sciences wpłynęła na znaczne polepszenie nastrojów. Efekty tego ocieplenia odczuwają zarówno medtech, jak i biotech oraz farmacja – mówi Sanjeev Choudhary, prezes Medinice.

W ostatnich latach biotechnologicznym spółkom na całym świecie ciążyły wysokie stopy procentowe. Spodziewane obniżki powinny pozytywnie wpłynąć na modele DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne), ponieważ niższa stopa wolna od ryzyka przekłada się na wyższą wycenę. Jest to szczególnie mocno widoczne w takich branżach jak biotechnologia, gdzie jest szansa na ponadprzeciętną stopę zwrotu, ale okupione jest to podwyższonym ryzykiem inwestycji. Według światowych statystyk mniej niż 10 proc. wszystkich projektów biotechnologicznych kończy się udaną komercjalizacją leków.

Spółki z potencjałem

Analizując najnowsze rekomendacje, znaleźliśmy kilkanaście spółek z szeroko rozumianej branży biotechnologicznej, które zdaniem ekspertów są niedowartościowane (niektóre opisujemy w ramkach powyżej). Potencjał wynika m.in. z coraz bardziej zaawansowanych etapów badań i komercjalizacji projektów.

Niedawno pierwsze wyniki z badania fazy zero w projekcie PB004 opublikowało Pure Biologics. Potwierdzają one, że substancja polskiej spółki może wywoływać likwidację komórek nowotworowych. Zarząd podkreśla, że wprawdzie to dopiero początek drogi, ale i tak dotychczasowe odkrycia dają nadzieję na zastosowanie ich w leczeniu guzów litych, takich jak nowotwory głowy i szyi, mięsak tkanek miękkich czy rak piersi. Spółka planuje kontynuować rekrutację kolejnych pacjentów.