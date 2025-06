Prezes Ryvu: po wakacjach otworzy się solidne okno do współpracy

Na jakim etapie jest wasza spółka, jeśli chodzi o komercjalizację flagowych projektów?

Rozumiejąc komercjalizację jako wprowadzenie leku na rynek, najbardziej zaawansowany jest RVU120. Trwają badania fazy II w trzech wskazaniach: ostrej białaczce szpikowej (AML), mielofibrozie (MF) i zespołach mielodysplastycznych niższego ryzyka (LR-MDS). Rozpoczęcie procesu rejestracji w pierwszym wskazaniu – jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem – może rozpocząć się już w 2027 r. Natomiast jeśli ma pani na myśli umowy partneringowe, to mamy kilka aktywów, które mogą się stać przedmiotem tego typu umowy.

O które konkretnie projekty chodzi?

Z tych bardziej zaawansowanych to nie tylko RVU120, ale również RVU305 – inhibitor PRMT5, który wykazuje najlepsze właściwości w swojej klasie, w przypadku którego całkiem niedawno udowodniliśmy, że wyróżnia się mocno na tle konkurencji. Trwają badania prowadzące do zgłoszenia wniosku o dopuszczenie do badań klinicznych. Powinny być zakończone do końca tego roku.

Niejednokrotnie komercjalizowaliśmy jednak również projekty w znacznie wcześniejszych fazach rozwoju. Spośród tego typu aktywów szczególny potencjał komercjalizacyjny wykazuje platforma ONCO Prime. Można powiedzieć, że w przypadku każdego z wymienionych projektów Ryvu wchodzi właśnie w duże okno partneringowe.

Jak zarząd ocenia ogłoszone niedawno informacje dotyczące RVU120 w leczeniu AML, MDS oraz MF. Czy któreś wyniki zaskoczyły?

Cieszy nas potwierdzany w kolejnych badaniach klinicznych profil bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o skuteczność, to najwięcej wiemy w przypadku najbardziej zaawansowanego badania – RIVER-81 – w którym badamy RVU120 w kombinacji z wenetoklaksem w leczeniu AML. Podczas właśnie zakończonej konferencji EHA prezentowaliśmy już dość zaawansowane wyniki fazy II. Na ten moment możemy się pochwalić współczynnikiem CR/CRx (całkowitych odpowiedzi) na poziomie 26 proc., co gdyby brać pod uwagę jedynie to kryterium, powinno być poziomem pozwalającym na rejestrację leku jako terapii drugiej linii już po drugiej fazie badań klinicznych. Mamy na pewno dużo entuzjazmu ze względu na to, że w ostatniej – czwartej – kohorcie, w której zmieniliśmy sposób dawkowania, i podajemy RVU120 codziennie, zamiast co drugi dzień, osiągnęliśmy współczynnik całkowitych odpowiedzi na poziomie 50 proc. Odsetek odpowiedzi to jednak nie wszystko.