Czy kryptowaluty dadzą znów świetnie zarobić?

– W związku z pozytywnymi nastrojami po wyborach w USA i ze zwiększonym popytem na kryptowaluty, kurs bitcoina poszybował w notowaniach powyżej psychologicznej bariery, tj. 100 tys. dol. Do niedawna pozostawała ona tylko w sferze marzeń. Ale w przypadku utrzymania trendu wzrostowego w nadchodzących miesiącach bitcoin może osiągnąć wartości od 140 do nawet 200 tys. dol. Mamy tutaj wiele czynników sprzyjających bitcoinowi – zainteresowanie instytucji wchodzących z ogromnym kapitałem i ograniczenie inflacji, które widzą zarówno instytucje, jak i zwykli obywatele. Do tego dochodzą sprzyjające regulacje płynące zza oceanu. Finalnie na tej podstawie może stworzyć się bardzo silne FOMO, czyli poczucie, że jeśli nie jesteś na tym rynku, dużo tracisz, co bywa zgubne dla inwestorów – twierdzi Mateusz Skiba, ekspert firmy kryptowalutowej Ari10.

Zwyżki bitcoina mogą pociągnąć w górę też mniejsze kryptowaluty. – Na początku grudnia indeks sezonu altcoinów (altcoin season index) przekroczył barierę 75 punktów, która oznacza początek sezonu altów. Później spadał, ale nie brakuje już tokenów natywnych blockchainów, które zanotowały w ostatnich 90 dniach dwu-trzykrotne wzrosty. Wśród najwięcej zyskujących znalazły się Hedera, Sui czy Stellar. Uważam to jednak dopiero za początek, a dopiero rok 2025 powinien przynieść znaczące wzrosty. Jeśli bowiem mamy powtórzyć scenariusz z poprzednich lat, to dopiero gdy cena bitcoina zacznie się stabilizować w kanale bocznym, a ether pobije swoje dotychczasowe historyczne maksima z 2021 r., rozpocznie się prawdziwy rajd altów w górę. Inwestorzy bowiem wtedy przechodzą najpierw z bitcoina do etheru (drugiej co do wielkości kapitalizacji kryptowaluty), a potem pozostałych, co wywołuje przy niższej kapitalizacji pozostałych kryptowalut odpowiednio większe wzrosty – wskazuje w rozmowie z „Parkietem” Maciej Hercel, menedżer działu operacji w platformie kryptowalutowej Kanga.

Część ekspertów prognozuje również, że rynek kryptowalut stanie się w 2025 r. mniej zmienny. Dojrzewa on bowiem wraz z coraz większą adopcją kryptowalut przez inwestorów instytucjonalnych.

– Zmienność kryptowalut od dawna wykazuje tendencję spadkową. Wzrost popularności wśród inwestorów mainstreamu, jak i rosnąca płynność zmniejszają podatność rynku na gwałtowne wahania cen. Wraz udostępnieniem ETF-ów na kryptowaluty szerszemu gronu inwestorów w nowym roku spodziewamy się dalszego spadku zmienności. Może to pobudzić dalszą adopcję ze strony inwestorów, którzy charakteryzują się niższą tolerancją na ryzyko – uważa Greenberg. Spodziewa się też, że na rynku będzie więcej stablecoinów, czyli kryptowalut powiązanych kursowo z walutami tradycyjnymi. – Nie jest tajemnicą, że aktywność stablecoinów jest zdominowana przez parę aktywów USDT i USDC. W 2025 roku ta „wielka dwójka” po raz pierwszy zetknie się z realną konkurencją ze strony nowej generacji stablecoinów, które będą posiadać przewagę regulacyjną i regionalną. Zwiększona konkurencja przyniesie korzyści użytkownikom, oferując im więcej narzędzi do zarządzania cyfrowymi walutami fiducjarnymi, podczas gdy dywersyfikacja może pomóc w zarządzaniu ryzykiem niewypłacalności emitentów stablecoinów – dodaje Greenberg.

Fed wyznaczy trendy?

Wiele na rynku będzie zależało też od tego, co zrobi Fed.

– Patrząc na warunki finansowe w USA (NFCI) oraz historyczne dane dotyczące bitcoina, można dostrzec korelację między nimi a dynamiką cen tej kryptowaluty. Wskaźnik NFCI, publikowany przez Federal Reserve Bank of Chicago, jest jednym z kluczowych narzędzi, które obrazują „łatwość” lub „trudność” finansowania w gospodarce. Obecnie indeks wskazuje, że w gospodarce USA jest tak samo łatwo o finansowanie, jak w szczycie prowadzenia programu QE w 2021 r. W przeszłości jednak jego wzrost, będący oznaką zacieśnienia warunków finansowych, wielokrotnie wywierał presję na rynki aktywów ryzykownych – w tym bitcoina – mówi „Parkietowi” Daniel Kostecki, główny analityk rynkowy w polskim oddziale CMC Markets.