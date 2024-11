Jak Chińczyk bezinteresownie, za 30 mln dolarów, uratował kryptowalutowy biznes Trumpów

Wcześniej prezydent-elekt i jego synowie tygodniami promowali swoją kryptowalutę przekonując, że wyniesie ona współczesne finanse na nowe wyżyny.

Reklama

Ale, jak zauważa agencja Bloomberga, branża w większości tego nie kupiła.

Sprzedaż tokenów była marna i udało się zrealizować zaledwie 7 proc. planu, a pieniędzy nie wystarczyło nawet na wypłatę dla Donalda Trumpa.

Kontrowersyjny zbawca firmy Trumpów

Wtedy 25 listopada do akcji, jak przysłowiowy „biały rycerz”, wkroczył 34-letni Chińczyk Justin Sun. Ogłosił on, że w tokeny Liberty World Financial zainwestował ponad 30 milionów dolarów.

Dzięki niemu kryptowalutowe przedsięwzięcie Donalda Trumpa zostało ”przepchnięte przez próg" i prezydent-elekt może liczyć na wypłatę co najmniej 15 milionów dolarów.