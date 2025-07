- Nie będę tracił czasu na szukanie logiki w tych poziomach [stawek], bo szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy jakaś istnieje. Niektóre są wyższe niż pierwotne cło z 2 kwietnia, a niektóre nieco niższe. Najważniejsze jest to, że żadne z nich nie wejdzie w życie przez kolejne trzy i pół tygodnia, co daje administracji Trumpa sporo miejsca na manewry, by ustawić to wszystko jako kolejny ruch typu „eskalacja, by później deeskalować”. Albo, jak to nazywamy w tych stronach – TACO!! - uważa Michael Brown, strateg w firmie Pepperstone. Użyty przez niego skrót TACO można rozwinąć jako „Trump zawsze tchórzy”.

Czytaj więcej Waluty Cła nie robią już wrażenia Bieżący tydzień miał być swego rodzaju „powtórką z rozrywki” sprzed trzech miesięcy, gdy zapowiedzi radykalnych i bardzo szeroko nakładanych stawek celnych storpedowały rynki finansowe. Jednak mimo pewnych ruchów wykonywanych przez Biały Dom reakcje rynkowe są symboliczne. Złoty w zasadzie ich nie zauważył.

- Przedłużenie terminu samo w sobie nie jest dobrą wiadomością. Po prostu zwiększa niepewność. To kolejny znak, że termin nie będzie ostateczny, a cła wprowadzone w najbliższych dniach i tygodniach również nie będą niezmienne. Będą nieustannie zmieniane – podwyższane, obniżane – i używane jako standardowa groźba w każdej sytuacji – wskazuje natomiast Ipek Ozkardeskaya, analityczka w Swissquote Banku.

Prezydent USA Donald Trump ujawnił listy do kilkunastu państw zapowiadające, z jakimi cłami muszą się one zmierzyć od 1 sierpnia. Stawka 25 proc. grozi Japonii i Korei Południowej, ale rynek się tego nie przestraszył.