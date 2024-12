Bitcoin wrócił do bicia rekordów. Będzie ich więcej przed świętami?

Decyzja nowej administracji Trumpa o stworzeniu strategicznej rezerwy bitcoinów mogłaby skłonić inne kraje do podobnych kroków. Rosyjski prezydent Władimir Putin stwierdził, że bitcoin mógłby stać się walutą z „bezpiecznej przystani” dla krajów obawiających się używania dolarów ze względu na sankcje. – Kto może tego zabronić? Nikt – powiedział Putin.

Inwestorzy liczą też na to, że administracja Trumpa będzie prowadziła politykę regulacyjną przyjazną dla branży kryptowalutowej. Ma o tym świadczyć choćby nominowanie Paula Atkinsa na nowego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz wyznaczenie Davida Sacksa na prezydenckiego pełnomocnika („cara”) ds. kryptowalut oraz technologii sztucznej inteligencji.

– Wielu ludzi opiera swoje oczekiwania na tym, że będziemy mieć administrację bardziej przychylną dla kryptowalut. Ten optymizm jest odzwierciedlony przez napływy do ETF-ów inwestujących w aktywa cyfrowe – wskazuje Aya Kantorovich, współzałożycielka platformy kryptowalutowej August.

Od wyborów prezydenckich w USA amerykańskie ETF-y inwestujące w bitcoina na rynku spotowym przyciągnęły od inwestorów 12,2 mld USD netto. Do ETF-ów inwestujących w ether napłynęło w tym czasie 2,8 mld USD netto.

Czytaj więcej Kryptowaluty Bitcoin przebił 100 tysięcy dolarów. Czy jego kurs podwoi się w rok? Notowania najpopularniejszej wirtualnej waluty przekroczyły kolejny ważny próg – 100 tys. USD. W ciągu miesiąca od wyborów prezydenckich w USA skoczyły w górę o prawie 50 proc. Analitycy wciąż mówią, że bitcoin ma spory potencjał zwyżek.

Oczy na MicroStrategy

Innym impulsem do ustanowienia przez bitcoina nowego rekordu była wiadomość o tym, że firma MicroStrategy wejdzie w skład indeksu Nasdaq 100. (Obok niej w tym indeksie znajdą się Palantir oraz Axon Enterprise. Znikną z niego: Moderna, Illumina oraz Super Micro Computer. Zmiany te wejdą w życie 23 grudnia). MicroStrategy to założony w 1989 r. producent oprogramowania biznesowego. Obecnie znany przede wszystkim z tego, że jest największym na świecie posiadaczem bitcoinów. W poniedziałek w jego portfelu było 423 650 bitcoinów wartych łącznie około 44 mld USD. Spółka ta jeszcze nigdy nie pozbywała się bitcoinów, a od wyborów prezydenckich w USA kupiła ich za około 10 mld USD. Od początku roku do poniedziałkowego otwarcia sesji akcje MicroStrategy zyskały prawie 500 proc. To, że znajdą się w indeksie Nasdaq 100 oznacza, że więcej ich zostanie zakupionych przez ETF-y. MicroStrategy pozyskuje natomiast pieniądze na zakupy bitcoinów, emitując obligacje zamienne na akcje. – To nie tylko inwestycja. To wiara w przyszłość cyfrowych aktywów jako fundamentu globalnej gospodarki – mówił o zakupach bitcoinów Michael Saylor, założyciel MicroStrategy.