Andrzej Klesyk prezesem PZU ze zgodą KNF

Podmiot, który ma powstać z połączenia największego ubezpieczyciela i drugiego co do wielkości banku w Polsce będzie dysponował m.in. większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy. PZU i Bank Pekao mają zachować tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych, podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach Grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel.

Gdzie jest PZU

PZU to spółka notowana od 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stoi na czele Grupy PZU, największej instytucji finansowej w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje produkty i usługi oferuje klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym podmiotom gospodarczym. Grupa posiada 42 proc. udziałów w rynku ubezpieczeń na życie i 32 proc. w rynku ubezpieczeń majątkowych. Z jej usług i produktów korzysta 22 mln klientów. Skonsolidowane aktywa to ponad 111 mld zł.