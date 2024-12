Bitcoin przebił 100 tysięcy dolarów. Czy jego kurs podwoi się w rok?

Notowania bitcoina przekroczyły 100 tys. USD. Podczas czwartkowej sesji sięgały nieco ponad 104 tys. USD. Kapitalizacja najpopularniejszej kryptowaluty przekroczyła 2 bln USD, a całego rynku wirtualnych walut sięgała w czwartek 3,7 bln USD. Stała się wyższa od nominalnego PKB Wielkiej Brytanii. Od wyborów prezydenckich w USA powiększyła się o około 1,3 bln USD, czyli o sumę zbliżoną do PKB Turcji. Bitcoin zyskał w ciągu miesiąca 48 proc., a od początku roku urósł o 144 proc. Jeszcze mocniej dał on zarobić inwestorom trzymającym go w długim terminie. Przez ostatnie pięć lat zyskał blisko 1300 proc. wobec dolara. Jego notowania sięgnęły poziomu 10 tys. USD po raz pierwszy w 2017 r., a poziom 1000 USD przekroczyły w 2013 r. Przez te wszystkie lata wielokrotnie wieszczono „upadek” całego rynku kryptowalut. Te czarne prognozy jak dotąd się nie spełniły, wirtualne aktywa stawały się coraz mocniej częścią finansowego mainstreamu, a w USA przygotowuje się do objęcia władzy ekipa mocno przychylna kryptowalutom.

Stymulacja popytu

Bezpośrednim impulsem do przekroczenia przez notowania bitcoina poziomu 100 tys. USD było to, że amerykański prezydent elekt Donald Trump nominował na nowego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Paula Atkinsa, uznawanego za osobę bardzo przychylną branży kryptowalutowej. Inwestorzy mocno więc liczą na korzystne dla rynku zmiany regulacyjne.

– Ten bezprecedensowy wzrost wartości bitcoina wynika z istotnych zmian na rynku. Kluczową rolę odegrało zwycięstwo w wyborach prezydenckich w USA przychylnego kryptowalutom Donalda Trumpa, a także rosnące zainteresowanie instytucji finansowych, napędzane sukcesem funduszy ETF na bitcoina. Plany utworzenia amerykańskiej strategicznej rezerwy bitcoina oraz coraz więcej firm inwestujących w tę kryptowalutę sugerują, że stoimy u progu jej masowej adopcji. To przełomowy moment w historii bitcoina. Z alternatywnej formy inwestycji staje się on uznanym aktywem inwestycyjnym. Przyciąga to zarówno dużych inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, co dodatkowo wzmacnia pozycję kryptowalut w globalnym systemie finansowym – twierdzi Łukasz Pierwienis, dyrektor generalny Binance Poland.