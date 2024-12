Od końca października MicroStrategy kupiła bitcoiny o wartości 13,5 miliarda dolarów i wyemitowała nieoprocentowane obligacje zamienne o wartości 3 mld USD. Byłą to piąta w tym roku sprzedaż długu. Te długoterminowe papiery mogą być wymienione na akcje, kiedy kurs tych ostatnich wzrośnie powyżej określonego poziomu.

Co ciekawe na obligacje MicroStrategy skusiły się też fundusze hedgingowe by zaoferować inwestorom swoją dobrze wypróbowaną wersję zamiennego arbitrażu.To jedną z najgorętszvch stratgeii na Wall Street w tym roku, podkreśla agencja Bloomberga.

Taka taktyka przybiera różne formy, ale generalnie traderzy zajmujący się zamiennym arbitrażem stosują hedging by wyizolować cechy wymiany papierów i traktować je jako opcje na akcje, których wartość jest powiązana ze zmiennością tych walorów.

Firma Saylora wyróżnia się zmiennością kursu akcji

W tym roku dzienne zmiany kursu akcji MicroStrategy średnio wyniosły 5,2 proc. w obie strony w porównaniu z 0,6-proc. średnią zmianą dla indeksu Standard&Poor’s500. Michael Saylor zachwalał zmienność kiedy przedstawiał plan pozyskania kapitału podczas październikowej konferencji wynikowej z inwestorami i analitykami. Podkreślił wówczas, że akcje MicroStrategy sa bardziej zmienne niż walory innych firm z indeksu S&P500.

Częściowo jest to związane ze zmiennym kursem bitcoina, którego wartość w tym roku wzrosła ponad dwukrotnie. Co istotne kurs akcji firmy Saylora zawiera 200-proc. premię w stosunku do wartości bitcoinów będących własnością MicroStrategy co też może zwiększać zmienność. Inwestorów może też przyciągać względnie niska cena obligacji zamiennych MicroStrategy pozwalająca im czerpać dodatkowe zyski z arbitrażu.

Dlaczego oferta Saylora jest wyjątkową okazją dla inwestorów?

Firma Saylora jest w tym roku największym na świecie emitentem obligacji zamiennych.