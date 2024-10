Kryptowaluty ożywiły się przed wyborami w USA. Pęknie rekord?

– Czynniki rynkowe i polityczne sprawiły, że mamy do czynienia z mieszanką wyciskania krótkich pozycji, spekulacyjnego pozycjonowania się oraz świeżych napływów kapitału, które sprawiają, że bitcoin osiągnął lokalne szczyty niewidziane do lipca – zwraca uwagę Chris Newhouse, dyrektor działu analiz w firmie Cumberland Labs.

Według danych serwisu Coingecko dzienne obroty na globalnym rynku kryptowalutowym wynosiły w środę po południu 139 mld USD. Były więc największe od kwietnia. W marcu przekraczały 245 mld USD. Wtedy bitcoin ustanowił rekord ceny na poziomie bliskim 73,8 tys. USD.

Sygnał do wejścia

Z danych agencji Bloomberg wynika, że w poniedziałek do 12 bitcoinowych ETF-ów notowanych na giełdach w USA napłynęło łącznie 556 mln USD. Był to największy od czerwca dzienny napływ do tych funduszy. Część analityków spodziewa się, że jeśli notowania bitcoina znów zbliżą się do 70 tys. USD, to na rynek napłynie więcej pieniędzy inwestorów.

Dane historyczne sugerują, że zazwyczaj IV kwartał jest najlepszym okresem w roku dla bitcoina. Przez ostatnie dziesięć lat jego notowania rosły w tym okresie średnio o 81 proc. W zeszłym roku kwartalna zwyżka sięgnęła prawie 57 proc. (Trzeba jednak pamiętać, że zdarzały się też kiepskie czwarte kwartały dla tej kryptowaluty. Na przykład w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. bitcoin stracił prawie 15 proc., co było jednak w dużym stopniu związane z upadkiem aferalnej giełdy FTX).

Kryptowalutowy Indeks Chciwości i Strachu (Fear & Greed Index) sięgał w środę 58 pkt, czyli był na poziomie uznawanym za „neutralny”. Tegoroczny dołek osiągnął on we wrześniu, na poziomie 35 pkt, wskazującym, że na rynku panuje „strach”. W marcu, gdy notowania bitcoina ustanawiały rekordy, indeks dochodził do 91 pkt, czyli do poziomu „ekstremalnej chciwości”. Nastroje inwestorów na rynkach kryptowalut są więc obecnie dalekie od gorączki spekulacyjnej. Wśród inwestorów przeważa raczej wyczekiwanie na rozstrzygnięcie amerykańskich wyborów prezydenckich. To ich wynik może w dużym stopniu zdecydować, czy IV kwartał przyniesie duże zwyżki kryptowalut.