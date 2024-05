Wielka weryfikacja na rynku kryptowalut

Wartość stablecoinów w obiegu

Do tej pory zwolennicy stablecoinów, twierdzili, że te tokeny powiązane z innymi aktywami, jak np. z amerykańskim dolarem, zrewolucjonizują branżę płatniczą obracającą 150 bilionami dolarów.

- To pokazuje, że stablecoiny wciąż są w bardzo wczesnej fazie ich ewolucji jako instrumentu płatniczego - zauważa Pranav Sood ,menedżer platformy płatniczej Airwallex. Jednak nie kwestionuje on długoterminowego potencjału stablecoinów.

Monitorowanie ”realnej” wartości transakcji kryptowalutami z wykorzystaniem danych z blockchainów zawsze było wyzwaniem, przypomina agencja Bloomberga.

Glassmode, dostawca takich danych szacował, że rekordowe 3 biliony dolarów obrotów zapisane na konto kryptowalut w szczycie rynku byka w 2021 roku były bliższe 875 miliardom.

Całkowita wartość wszystkich stablecoinów w obiegu może wzrosnąć do 2,8 biliona dolarów do 2028 roku, prognozowali analitycy firmy Bernstein w minionym roku. Oznaczałoby to niemal 18-krotny wzrost. W. Z.