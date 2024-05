Jak bitcoin reaguje na płynność netto USA

Wykres Bloomberga porównuje trajektorię płynności netto w USA z ceną bitcoina w latach 2014–2024. Pokazuje, że okresy, w których płynność netto w USA jest zwiększana, na przykład poprzez poluzowanie ilościowe lub inne środki Fed , często pokrywają się z byczymi trendami cen bitcoina. Ta wizualna reprezentacja służy jako kluczowy wskaźnik tego, jak blisko powiązane są losy bitcoina z warunkami płynności określonymi głównie przez politykę Rezerwy Federalnej.

Rola polityki banku centralnego, zwłaszcza amerykańskiej Rezerwy Federalnej, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia wahań płynności netto w USA. Polityki te określają skalę i zakres działań zwiększających lub wycofujących płynność, takich jak dostosowywanie stóp procentowych lub zmiana wielkości bilansu. Inwestorzy uważnie monitorują te zmiany w polityce, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na atrakcyjność i wyniki ryzykownych aktywów.

Jak tradycyjny rynek finansowy wpływa na bitcoina?

Kryptowaluta zyskała 3 maja 4,6 proc., pomimo niemożności utrzymania cen powyżej 62 000 dolarów. Ożywienie to nastąpiło wraz z nowymi danymi makroekonomicznymi, co skłoniło inwestorów do przewidywania łagodniejszej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej i zmniejszenia odpływów z amerykańskich funduszy typu spot bitcoin (ETF). Większość wzrostów cen w tym dniu nastąpiła po godzinie 12:30 UTC, co zbiegło się z ogłoszeniem Departamentu Pracy USA, że liczba bezrobotnych w tygodniu kończącym się 27 kwietnia utrzymuje się na stałym poziomie 208 000. Poziom ten jest najniższy od połowy lutego, wskazując, że dane dotyczące zatrudnienia w dalszym ciągu wykazują siłę.

Najnowsze statystyki pracy potwierdzają Indeks Kosztów Zatrudnienia, najbardziej wszechstronną miarę kosztów pracy, który wzrósł o 4,2 proc. w pierwszym kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzmocniło to pewność inwestorów, że Fed może obniżyć stopy procentowe do końca 2024 r., co jest zazwyczaj pozytywnym zjawiskiem w przypadku aktywów podatnych na ryzyko, takich jak kryptowaluty.

\Według narzędzia FedWatch firmy CME Group inwestorzy uważają obecnie, że istnieje 61 proc. szans, że Fed obniży stopy procentowe poniżej 5 proc. do posiedzenia 18 grudnia, co stanowi wzrost z 40 proc. w poprzednim tygodniu. Ponieważ rentowność inwestycji o stałym dochodzie spada, inwestorzy prawdopodobnie będą szukać wyższych zysków gdzie indziej. Dlatego też, jeżeli tendencja ta będzie się utrzymywać, wzrasta prawdopodobieństwo w przypadku akcji, towarów i inwestycji alternatywnych.