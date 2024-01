Rusza rynek ETF-ów na bitcoina. Inwestorzy cieszą się z decyzji nadzoru

Oferta polskich domów maklerskich związana z rynkiem kryptowalut ogranicza się głównie do kontraktów typu CFD i na razie tak też pozostanie. Nie zmieni nawet tego fakt, że amerykański regulator dopuścił ETF-y na bitcoina do handlu w USA. Polscy brokerzy co prawda od lat mocno rozwijają usługę rynków zagranicznych, ale w przypadku amerykańskich funduszy ETF problemem są regulacje.

– Jako że mowa jest o ETF-ach na rynek amerykański, oznacza to brak KID-ów (dokument kluczowych informacji – red.) i tym samym nawet jakbyśmy chcieli, nie moglibyśmy wprowadzić takich instrumentów do oferty. Inna sprawa, że podchodzimy do nich ostrożnie. Jeśli pojawi się taki ETF na rynku europejskim, ponownie podejdziemy do analizy – mówi Paweł Kolek, dyrektor w DM BOŚ.

W podobnym tonie wypowiada się Filip Kaczmarzyk z XTB. – Jesteśmy świadomi ogromnego zainteresowania funduszami ETF opartymi na bitcoinie. Gdy tylko taki ETF będzie na giełdzie europejskiej, dodamy go już w pierwszym dniu handlu. Obecnie są one notowane jedynie na giełdach amerykańskich, a zgodnie z przepisami Unii Europejskiej nie możemy ich oferować klientom detalicznym w Europie ze względu na brak KID – mówi przedstawiciel XTB i dodaje, że na razie jego firma będzie się koncentrować na poszerzaniu oferty CFD na rynek kryptowalut.

– Inwestorom zainteresowanym bitcoinem lub innymi kryptowalutami oferujemy obecnie możliwość inwestycji poprzez kontrakty CFD. Co więcej, nasza oferta CFD opartych na kryptowalutach będzie się rozwijać – wskazuje Kaczmarzyk. PRT