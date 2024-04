Rekordowa liczba wyłudzeń kredytów w I kwartale

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone z dokumentami, które służą do potwierdzania tożsamości, wyniosła na koniec marca 2 515 184 szt., co oznacza, że w I kwartale 2024 r. baza wzrosła o 39 068 szt. (to jeden z najwyższych wyników I kwartału w historii infoDOK). Statystycznie do bazy trafiało 430 dokumentów dziennie. To ponad 10 proc. więcej niż w I kwartale 2023 r.

W Systemie Dokumenty Zastrzeżone uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą. Co ważne, utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają.

Zastrzeżenia od wszystkich osób przyjmują następujące banki: Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, BNP Paribas, Credit Agricole, Plus Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO BP, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, SGB-Bank i Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe banki komercyjne zastrzegają dokumenty tylko swoich klientów.