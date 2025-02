Strach zaczyna zaglądać w oczy, a to sygnał dla obligacji

Krajowy rynek akcji był w poniedziałek najsłabszym w Europie, ale wyraźnie zniżkował także węgierski BUX czy francuski CAC 40. Przed spadkami bronił się DAX, który w godzinach porannych zyskiwał nawet ponad 1 proc. w reakcji na zgodne z oczekiwaniami wyniki niemieckich wyborów. Atmosferę w Europie po południu popsuło zachowanie amerykańskich indeksów w pierwszych godzinach handlu. Otwarcie było wyższe, ale zaraz potem inicjatywę przejęli sprzedający, a indeksy wróciły do kierunku z piątkowej sesji. Wówczas słabszy odczyt PMI stał się pretekstem do zniżek – S&P 500 zamknął się 1,7 proc. niżej, a Nasdaq stracił 2,2 proc. Do nerwowego zachowania amerykańskiego rynku w tym roku można było się jednak przyzwyczaić. Kilkukrotnie już doszło na Wall Street do wyraźnego osunięcia, po którym rynek się podnosił. Teraz może być podobnie?

– Wydaje się, że piątkowe dane mogły być odczytem jednorazowym, wywołanym niepewnością co do działań Donalda Trumpa. Stąd tak niski odczyt PMI dla usług, a reakcja typowo algorytmiczna jak w sierpniu – mówi Daniel Kostecki z CMC Markets.

– Należy nadal obserwować odczyty z USA, czy odczucia ankietowanych przekładają się na faktyczne publikacje. Jeśli dane o PKB czy inflacji PCE, które poznamy w tym tygodniu, nie rozczarują, to być może rynek przejdzie ponownie do zakupów jak w sierpniu – mówi ekspert. Słabsze dane z amerykańskiego rynku wzmocniły tamtejsze obligacje. Rentowności amerykańskich papierów dziesięcioletnich kontynuowały spadki (ceny rosły) także w poniedziałek, schodząc poniżej poziomu 4,4 proc. To blisko tegorocznych dołków i sporo poniżej zamknięcia zeszłego roku. Polskie papiery w poniedziałek pozostawały jeszcze obojętne na umocnienie amerykańskich obligacji oraz przecenę akcji. Dochodowość papierów dziesięcioletnich sięgała po południu 5,88 proc., czyli odrobinę powyżej zamknięcia 2024 r.

Ważnym wydarzeniem tego tygodnia będzie publikacja wyników Nvidii. Eksperci Saxo Banku wskazują, że można spodziewać się sporej zmienności – notowania na rynku opcji wskazują na przewidywany ruch cenowy w granicach 7–8 proc.