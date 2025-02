Marcowa rewizja indeksów zostanie przeprowadzona na podstawie cen zamknięcia z losowo wybranego dnia z okna sesyjnego 17-21 lutego 2025 r. Oficjalne ogłoszenie zmian przez GPW zaplanowane jest na 6 marca, a w życie wejdą po sesji 21 marca.

Kto wejdzie w marcu do WIG20?

Analitycy są zgodni: do WIG20 wejdą CCC i Żabka. Natomiast indeks opuści JSW i Cyfrowy Polsat. Na taki scenariusz stawia m.in. Trigon DM jak i BM mBanku.

„ Według naszych obliczeń rankingowych, niezależnie od wylosowanego dnia sesyjnego do indeksu WIG20 dołączą CCC i Żabka, a opuszczą go Cyfrowy Polsat i JSW. Miejsce w WIG20 gwarantują CCC i Żabce odpowiednio 12. i 13. pozycja w rankingu” – czytamy w dzisiejszym specjalnym komentarzu, przygotowanym przez Piotra Poniatowskiego, eksperta z BM mBanku. Z jego obliczeń wynika, że z kolei JSW i Cyfrowy Polsat uplasowały się zbyt nisko (odpowiednio pozycje 30. i 27.), gdyż w ramach dorocznej rewizji indeksów do WIG20 zakwalifikować się mogą tylko spółki z miejsc rankingowych od 1 do 25.

Z szacunków BM mBanku wynika również, że na listę rezerwową WIG20 trafią (uszeregowane wyznaczonym uśrednionym miejscem rankingowym): XTB, Asseco Poland, Tauron, Cyfrowy Polsat i JSW. Analitycy oczekują także, że udział PKO BP zostanie ograniczony do 15 proc., w związku z czym liczba akcji banku w indeksie zmniejszy się o 5-7 proc. w porównaniu do stanu obecnego.