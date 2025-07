Rynki rozpieszczają. Czy to już wspinaczka po ścianie strachu?

Adam Stańczak z DM BOŚ przyznaje jednak, że korekta w USA nie byłaby teraz zaskoczeniem, jeśli uwzględnimy fakt, iż S&P 500 ma za sobą ruch od kwietniowego dołka do lipcowego szczytu wielkości około 30 proc.

W pierwszym półroczu wielu inwestorów stawiało już krzyżyk na amerykańskim rynku. Odwrót od tamtejszych akcji przekładał się na wyraźne osłabienie dolara, choć w ostatnim czasie USD nieco odwrócił negatywną tendencję. Za oceanem trwa właśnie sezon wyników i dotychczas trudno cokolwiek zarzucić spółkom prezentującym wyniki po II kwartale. W Stany Zjednoczone wierzy zespół Caspara AM. – Wbrew pojawiającym się opiniom, amerykańska gospodarka i tamtejszy rynek kapitałowy nie tylko nie będą tracić na znaczeniu, ale powinny jeszcze zwiększać swoją dominację – komentuje Błażej Bogdziewicz. Więcej na ten temat w osobnym komentarzu dyrektora inwestycyjnego Caspar AM.

Piątkowe przesilenie?

W kraju główną siłą napędową rynku pozostają banki i to mimo już dwóch w tym roku obniżek stóp procentowych. Wyceny krajowych banków najwyraźniej nadal prezentują się atrakcyjnie, zważywszy na sute dywidendy.

– Polski rynek akcji cały czas zaskakuje in plus. WIG zbliża się do kolejnego okrągłego poziomu, tym razem 110 tys. pkt Wzrost o 36 proc. przekracza wszystkie prognozy z początku br. i to pomimo ciągle trwającej wojny w Ukrainie – zauważa Sebastian Buczek, prezes Quercusa TFI. Co więcej, ostatnie informacje wskazują na niepowodzenie taktyki Donalda Trumpa względem Rosji i raczej eskalację konfliktu niż zbliżanie się do zawieszenia broni.

– Nowe szczyty na GPW zawdzięczamy napływowi kapitału zagranicznego. Mimo pokaźnych wzrostów, wyceny większości polskich spółek pozostają rozsądne – ocenia Buczek.

Wygląda na to, że apetyty rosną w miarę jedzenia, a kiedy indeksy biją rekordy, pozostaje nam analiza techniczna. Piotr Neidek z BM mBanku ocenia, że teraz celem WIG20 wydaje się być strefa 3250 pkt – Szczyty WIG20 z 2011 r. zostały przełamane, a to obliguje do kontynuacji hossy – mówi. Zwraca przy tym uwagę na główny motor rynku, czyli WIG-banki, który wyłamał historyczne maksima. – Indeks przebił się przez kilkumiesięczny sufit, co z punktu widzenia praw fizyki oznacza wyzwolenie energii skumulowanej w konsolidacji. Mowa o horyzoncie, który swoje początki ma jeszcze w marcu. Niestety rozciągnięta w czasie płaska struktura nie posiada wyraźnych granic – ocenia. – Jednakże tak naprawdę nieistotne jest teraz to, gdzie znajdują się hipotetyczne poziomy oporu, ale to, że rynek otrzymał zielone światło. Dzięki bankom, WIG20 zdobył nowe, roczne maksima – mówi Neidek.