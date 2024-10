Kiedy uncja złota będzie kosztowała 3000 dolarów?

Złoto znów zaczęło rozpalać wyobraźnię inwestorów. Jego cena urosła od początku roku aż o 33 proc. i ostatnio bił rekord za rekordem. W tym tygodniu przebiła poziom 2750 USD za uncję. Paliwo do zwyżek dały jej zarówno bliskowschodnie napięcia geopolityczne, jak i oczekiwania inwestorów dotyczące polityki Fedu oraz innych banków centralnych. – Obecne środowisko to spadające stopy procentowe i rosnące ryzyko geopolityczne. Złoto korzysta z powodu obu tych czynników. 2800 USD za uncję dla złota wydaje się być rozsądnym poziomem na koniec roku – twierdzi Tim Waterer, główny analityk rynkowy w firmie KCM Trade.

Wspomniany przez niego poziom 2800 USD za uncję złota może się wydawać ostrożny, ale i tak jest wyższy niż prognozy większości analityków. Projekcje dla ceny kruszcu na koniec 2024 r., zebrane przez agencję Bloomberga, są bowiem dosyć konserwatywne. Wahają się od 2200 USD do 2750 USD za uncję. Prognozy na koniec pierwszego kwartału 2025 r. są natomiast w przedziale od 2000 USD do 2853 USD za uncję, a na koniec czerwca 2025 r. wahają się od 2000 USD do 3000 USD za uncję (najbardziej „byczą” prognozę przygotowali analitycy BofA Merrill Lynch). 3000 USD w perspektywie nieco ponad ośmiu miesięcy? Od tego poziomu dzieliło złoto w tym tygodniu mniej niż 10 proc. Ten poziom może być więc całkiem realny do osiągnięcia. Zwłaszcza że żyjemy w niespokojnych czasach, a kruszce przyciągają inwestorów szukających zabezpieczenia dla swoich majątków.

Impulsy do wzrostu cen złota

„Historycznie cena złota zwykle wzrastała w momencie, gdy po dłuższym czasie Fed obniżał stopy procentowe. Obecnie mamy sytuację, w której większość najważniejszych banków centralnych świata rozpoczyna cykle obniżek stóp procentowych, co będzie skutkowało dalszymi wzrostami cen kruszcu. Analitycy różnych instytucji finansowych typują na koniec przyszłego roku cenę na poziomie 2700–2900, a nawet 3000 USD za uncję (Rosenberg Research)” – napisał Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark.