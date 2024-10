Rozpędzone złoto i srebro. Czy warto wskakiwać do tego pociągu?

Ruch ten robi tym większe wrażenie, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że tym razem nie jest on wspierany przez słabego dolara. Wręcz przeciwnie: amerykańska waluta imponuje siłą, co przynajmniej w teorii powinno szkodzić metalom szlachetnym. Tym razem jednak tej zależności nie widać. – Tak duża skala zwyżek cen metali szlachetnych to przede wszystkim efekt niepewności geopolitycznej, która po weekendzie była zaostrzona przez atak dronów na prywatną rezydencję premiera Izraela. Co więcej, cykl obniżek stóp procentowych postępuje, co jeszcze bardziej uatrakcyjnia alokacje kapitału, w relatywnie niepewnych czasach, w metalach szlachetnych – wskazują analitycy XTB.