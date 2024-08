Co po metalach szlachetnych? Perspektywy rynku surowców

Z perspektywy analizy technicznej – jak wskazywali w czwartek analitycy XTB – notowania złota od dłuższego czasu poruszają się w tendencji wzrostowej, a w interwale dziennym kurs ustanowił w tym tygodniu nowe maksima. „Ruch w górę zatrzymał się jednak na wysokości współczynnika zewnętrznego 161,8 proc. jednej z ostatnich dużych korekt, a poziom 2524,5 dol. należy traktować jako krótkoterminowy opór. Jeżeli dojdzie do wygenerowania korekty spadkowej, jako pierwsze wsparcie należy traktować poziom 2472,5 dol., który wynika z wcześniejszych lokalnych wierzchołków” – wskazywali eksperci XTB. Gdyby ruch w dół się przedłużył, kolejnymi wsparciami będą ich zdaniem odpowiednio poziomy 2431 dol. oraz 2348 dol.

Efekty sezonowe

Ogromne różnice w tegorocznych zmianach cen panują wśród surowców spożywczych – zboża najczęściej są pod kreską, i to znacznie. Mocno zyskują za to kakao, sok pomarańczowy czy kawa. – Wydaje się, że surowce rolne, jak pszenica czy kukurydza, mogą mieć przed sobą nieco lepszy czas niż do tej pory – ocenia Daniel Kostecki, analityk rynków finansowych, CMC Markets. Jego zdaniem ich ceny zdają się być relatywnie niskie, co ostatnio wykorzystały władze Egiptu do ogłoszenia przetargu na 3,8 mln ton pszenicy (finalnie udało się zrealizować dostawę na około połowę wielkości przetargu). Egipt argumentował to niskimi cenami na rynku kontraktów na to zboże.

– Z punktu widzenia sezonowości na tym rynku, to ceny potrafiły rosnąć mniej więcej od połowy września do połowy grudnia – zauważa Kostecki. – Podobnie sytuacja się ma na rynku kukurydzy, gdzie także kontrakty sezonowo zdawały się kończyć spadki w okolicach pierwszego tygodnia września. Następnie do końca roku średnio w ostatnich dziesięciu latach ceny kontraktów na kukurydzę rosły – analizuje ekspert CMC Markets.

Powrót uranu?

Słaba kondycja przemysłu w Europie potwierdza oczekiwania na cięcia stóp procentowych także w strefie euro – szanse na taką decyzję we wrześniu sięgają 97 proc. Ewentualne ożywienie mogłoby oczywiście oznaczać zwyżki cen surowców przemysłowych.