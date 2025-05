Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych. Termin zapadalności obligacji wynosi pięć lat od daty ich emisji, z terminem wykupu w maju 2030 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie Catalyst prowadzonym przez GPW.

Żabka podkreśla, że emisja obligacji, w ramach ustanowionego uprzednio programu, nie powoduje zwiększenia poziomu zadłużenia netto grupy.

- Cieszy nas decyzja Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego o zapisaniu się na obligacje grupy – mówi Wrochna-Łastowska.

Z raportu opublikowanego dziś przez Żabkę wynika, że obligacje przydzielono 26 podmiotom (38 uwzględniając subfundusze).

Jakie plany ma Żabka

Żabka jest wiodącą w Polsce siecią sprzedaży detalicznej w formacie convenience, liczącą na koniec marca 2025 r. ponad 11 000 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano.

Od października 2024 r. akcje Żabki notowane są na GPW. Sprzedawane były w IPO po 21,5 zł. Dziś kurs wynosi 23 zł. Wycena spółki sięga 23 mld zł. Wartość IPO przekroczyła 6,4 mld zł. Była to czwarta co do wartości oferta pierwotna przeprowadzona w historii warszawskiej giełdy.