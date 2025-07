Jak informuje Jacek Barszczewski, rzecznik urzędu, komisja wyda finalną decyzję po tym jak otrzyma oświadczenie LPP o akceptacji warunków układu. Według naszej wiedzy, takie oświadczenie zostało już do KNF wysłane.

Więcej informacji udało nam się uzyskać ze strony LPP. Według spółki, KNF postanowiła zaproponować nadzwyczajne złagodzenie sankcji, zmniejszając karę pieniężną o 40 proc. To oznacza, że pierwotnie miała ona wynieść 3 mln zł.

- Wraz z zarządem postanowiliśmy przyjąć zaproponowany przez KNF projekt układu. Wola obniżenia kary pieniężnej aż o 40 proc. tj. do kwoty 1,8 mln zł, stanowiącej dla naszej Grupy 0,01 proc. ubiegłorocznych przychodów jest dobrą wiadomością dla rynku kapitałowego, która zamyka niepewność naszych inwestorów związaną z prowadzonym postępowaniem sankcyjnym – uważa Sławomir Łoboda, wiceprezes LPP.

- Jest też dla nas kolejnym potwierdzeniem, że zarzuty jakie pojawiły się w tzw. raporcie Hindenburga opublikowanym 15 marca 2024 r. zarzucającym nam pozorne wyjście z rynku rosyjskiego były i są w sposób oczywisty nieprawdziwe. Wystarczyło, aby Hindenburg zamiast wywoływać panikę wśród inwestorów 15 marca uprzednio zweryfikował swoje hipotezy u źródła, czyli z zarządem LPP. Hindenburg nie uczynił tego, ponieważ nie chodziło mu o prawdę, ale o znaczny zarobek przez wywołanie paniki wśród inwestorów. Wynika to zresztą wprost z disclaimera Hindenburga, dodaje Sławomir Łoboda.

Co nadzorca rynku kapitałowego zarzucił LPP?

Gdańska firma otrzymała postanowienie KNF zawierające projekt układu w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji 7 lipca. Z propozycją układu zarząd LPP wyszedł po tym jak KNF wszczęła postępowanie podejrzewając, że spółka nie dopełniła obowiązków informacyjnych dotyczących firm notowanych na giełdzie.

- LPP wystąpił do KNF z wnioskiem o zawarcie układu, kierując się potrzebą zakończenia postępowania w tym zakresie z KNF i nieprzenoszenia go na drogę sporu sądowego – zapewnia LPP. - Instytucja układu, czyli formy ugody, z natury nie jest wyrazem przekonania LPP, że dopuściło się uchybienia w obowiązkach informacyjnych, ale chęci zakończenia sporu z KNF dla dobra inwestorów tak, aby nie trwał on przez kolejne lata – przekonuje LPP.