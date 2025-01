- Wstępne wyniki sprzedażowe za 2024 rok potwierdzają, że zgodnie z planem realizujemy założenia zaprezentowane inwestorom podczas IPO. Pozytywnie oceniamy obecną sytuację rynkową i możliwości zakupowe klientów formatu convenience, co pozwala nam kontynuować realizację przyjętej strategii - komentuje Tomasz Suchański, prezes Żabki. Dodaje, że na koniec roku sieć liczyła ponad 11 tysięcy sklepów Żabka.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami otworzyliśmy ponad 1100 placówek. Dostrzegamy znaczący potencjał do dalszego rozwoju, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na 2025 r. - twierdzi prezes.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Żabka rośnie szybciej niż rynek, podtrzymuje plany Spółka ogłosiła dobre wyniki za III kwartał, ale tylko na krótko podbiły kurs akcji. Zarząd nie widzi zapaści w wydatkach Polaków, na co mogłyby wskazywać ostatnie dane GUS.

Żabka zapowiada poprawę marży

Grupa szacuje, że skonsolidowana skorygowana marża EBITDA za czwarty kwartał 2024 r. osiągnęła wielkość zbliżoną do odnotowanej w analogicznym okresie 2023 r. Zarząd podtrzymuje oczekiwania ogłoszone przy okazji IPO, zakładające poprawę marży na poziomie bliskim górnej granicy docelowego przedziału 12–13 proc. w perspektywie średnioterminowej. Grupa spodziewa się także przyspieszenia wzrostu skonsolidowanej skorygowanej marży EBITDA za cały 2024 r. dzięki stabilizacji kosztów energii oraz rosnącym efektom skali.

W 2024 r. grupa otworzyła 1 166 nowych sklepów, z czego 60 w Rumunii, tym samym powiększając swoją sieć do 11 069 punktów na 31 grudnia 2024 r. W samym IV kwartale powstało 169 nowych sklepów.

Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów.