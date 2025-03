Grupa Żabka w 2024 r. odnotowała wzrost sprzedaży porównywalnej (LFL czyli bez nowootwartych sklepów) o 8,3 proc. Sprzedaż do klientów końcowych w 2024 r. wyniosła 27,3 mld zł, co oznacza wzrost o 19,8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody w 2024 r. wyniosły 23,8 mld zł co oznacza wzrost 20,2 proc. rdr.

Dobre wyniki Żabki

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w 2024 r. wyniósł 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 23,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Był on efektem zwiększenia skali działalności oraz poprawy marż. Dzięki poprawie efektywności kosztowej oraz spadkowi cen energii w 2024 roku marża skorygowanego wyniku EBITDA osiągnęła poziom 12,8 proc., rosnąc rok do roku o 0,4 pkt. proc. Skorygowany zysk netto wzrósł o 66 proc. rok do roku do 714 mln zł. Grupa w 2024 r. wygenerowała 1,5 mld zł wolnych przepływów pieniężnych, a jej wskaźnik zadłużenia dług netto/ skorygowanej EBITDA poprawił się z 2,3x do 1,5x.

