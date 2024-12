Trudna sytuacja na rynku IPO. Jaki będzie 2025 r.?

Jakie są perspektywy na 2025 r.? Liczymy, że będzie lepszy niż poprzedni. Dużo zależy od otoczenia rynkowego, które naszym zdaniem nadal nie będzie korzystne. Może obniżki stóp procentowych wpłyną pozytywnie na cały rynek akcji, co poprawi koniunkturę giełdową i obroty. Dobra koniunktura giełdowa zawsze pomaga w uplasowaniu emisji i dobrym debiucie nowych spółek. Oczywiście liczymy, że na rynku głównym pojawią się ciekawe spółki, ale będą to raczej mniejsze emisje. Jednak nie spowodują one ożywienia i zmiany trendu, do czego naszym zdaniem potrzebne są debiuty wielu znanych, dużych polskich marek. Więcej emisji i większe transze dla inwestorów detalicznych na pewno przyciągnęłyby nowych inwestorów na giełdę. Zatem w obecnych warunkach trudno być optymistą co do rynku IPO w przyszłym roku.