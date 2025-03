Nie trzeba być prezesem banku żeby zarobić kilka milionów

Trwa sezon publikacji raportów rocznych, a w nich możemy znaleźć informacje dotyczące wynagrodzeń kadry zarządzającej i rady nadzorczej. Co do zasady rekordowe wynagrodzenia pobierają przedstawiciele banków. W czołówce najlepiej wynagradzanych prezesów swoje stałe miejsce ma też Dariusz Orłowski, czyli prezes produkującej słodycze spółki Wawel. W 2024. jego łączne wynagrodzenie wyniosło prawie 6,8 mln zł.

Reklama

Czytaj więcej Banki Zarobki prezesów banków. Duże wzrosty i odprawy Wielomilionowe wynagrodzenia zarządów w sektorze finansowym w Polsce to już norma. Ale do zachodnich kolegów naszym szefom banków wciąż daleko.

Ile zarabia prezes spółki Wawel

Zeszłoroczne wynagrodzenie Orłowskiego jest wyższe niż w latach poprzednich. W opublikowanym dziś sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej możemy wyczytać, że w 2019 r. łączna pensja Orłowskiego wynosiła 5,9 mln zł. W 2020 r. było to 5,8 mln zł. W 2021 r. spadła do 5 mln zł, a w 2022 r. do 4,5 mln zł. Od 2023 r. widać wzrost – łączne wynagrodzenie za 2023 r. sięgnęło 6,6 mln zł, a za 2024 r. wspomniane już prawie 6,8 mln zł.

Warto odnotować, że jest to kwota uwzględniająca część stałą i zmienną wynagrodzenia. Za zdecydowaną większość odpowiada część zmienna. Rozkład jest następujący: 722,6 tys. zł to wynagrodzenie stałe, 12,9 tys. zł nagroda jubileuszowa, 6,2 tys. zł świadczenie dodatkowe (m.in. na opiekę medyczną) oraz ponad 6 mln zł wynagrodzenia zmiennego. Z raportu wynika, że jest ono uzależnione od wyników finansowych wypracowanych przez spółkę w danym okresie.