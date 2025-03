Zarobki prezesów banków. Duże wzrosty i odprawy

Dla banków miniony rok był niezwykle udany, zyski netto wzrosły o niemal połowę (w porównaniu z 2023 r.), do rekordowo wysokich 42 mld zł, poprawiła się rentowność, a koszty sagi frankowej w końcu przestały stanowić zagrożenie systemowe. Sprawdzamy, jak w tych warunkach kształtowały się wynagrodzenia bankowych liderów, kto zarobił najwięcej, a kto dostał największą podwyżkę za „dobre wyniki”.

Najlepiej opłacalny bankowiec w 2024 r.

Pod względem wysokości łącznego wynagrodzenia za 2024 r. nasze zestawienie otwiera Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, którego wypłata wyniosła w sumie ok. 7,1 mln zł. Gajewski stał na czele listy najlepiej opłacanych finansistów również w 2023 r., ale co ciekawe – jeszcze kilka lat temu plasował się raczej w środku stawki (przykładowo w 2019 r. zarobił 3,1 mln zł wobec 5,1 mln zł dla ówczesnego lidera, którym był prezes Millennium Banku).

W porównaniu z 2023 r. Michał Gajewski dostał aż 14,8 proc. więcej. Przy czym nasza analiza pokazuje, że tak duża podwyżka dotyczyła głównie premii za wyniki, czyli tzw. zmiennej części wynagrodzenia. Tu mowa o wzroście aż o 25,5 proc. rok do roku, do 3,45 mln zł. Wynagrodzenie zasadnicze (tzw. stała część) wzrosło o skromne 5,6 proc., do 3,33 mln zł.

Ile zarabiają prezesi największych banków

Na drugim miejscu w naszym zestawieniu znalazł się Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium, którego łączne wynagrodzenie w minionym roku wyniosło 5,44 mln zł. To o ok. 6,3 proc. więcej niż w 2023 r., ale ciekawe, że to pierwsza od lat tak wyraźna podwyżka dla szefa Millennium. Jeszcze w 2019 r. zarabiał on niewiele mniej – 5,1 mln zł. Bank w 2024 r. rzeczywiście wyszedł na prostą, po okresie słabych wyników związanych z kosztami rezerw na kredyty CHF i wakacjami kredytowymi z 2022 r. Również w przypadku Joao Bras Jorgego na łączny poziom płacy składa się kilka elementów, w tym wynagrodzenie stałe, które wyniosło 2,62 mln zł (o niemal 8 proc. więcej niż rok wcześniej) czy dodatkowe świadczenia „związane z kosztami pobytów zagranicznych członków zarządów” – to 1,3 mln zł w 2024 r.