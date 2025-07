Do 30 lipca Dino Polska notowane będzie przed podziałem (splitem) akcji w stosunku 1:10, o którym akcjonariusze zdecydowali w połowie czerwca. Zlecenia maklerskie na akcje Dino, które nie zostaną zrealizowane do końca sesji giełdowej 30 lipca, utracą ważność po zakończeniu tej sesji.

W czerwcu akcjonariusze Dino Polska podjęli uchwałę w sprawie splitu akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 0,1 zł do 0,01 zł oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 98040000 do 980400000 akcji.

Dino Polska zadebiutowało w kwietniu 2017 r. Do obrotu obrotu trafiło wówczas 48 mln akcji o wartości prawie 1612 mln zł. Były one sprzedawane inwestorom instytucjonalnym po 34,5 zł i indywidualnym po 33,5 zł. Na koniec 20217 r. za walory Dino płacono już 78,8 zł. Do 2023 r. każdy rok kończył się zwyżką kursu sieci sklepów. W poniedziałek walory Dino wyceniane są po 501,2 zł, co daje blisko 1500-proc. stopę zwrotu od debiutu.