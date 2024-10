Wyzwaniem dla Wawelu są wysokie ceny kakao

Ceny podstawowego surowca wykorzystywanego do produkcji wyrobów z czekolady w ciągu ostatnich miesięcy poszybowały w górę, wywołując prawdziwy ból głowy producentów słodyczy. W okresie 12 miesięcy (od października do końca września 2024 r. ) cena ziarna kakaowego niemal się podwoiła, a w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 r. wzrost wyniósł około 74 proc. Dynamiczne wzrosty wynikają w dużej mierze z problemów z podażą surowca, jego światowe zapasy w ostatnim czasie skurczyły się do najniższego poziomu od kilkunastu lat, co było z kolei wynikiem niskich zbiorów w tym roku.

– W dalszym ciągu, biorąc pod uwagę utrzymujący się wysoki poziom cen kontraktów ziarna kakao na giełdzie w Londynie, przy uwzględnieniu ratio (mnożnika kosztów przerobu ziarna do miazgi), należy liczyć się z ryzykiem obniżenia marży brutto. Dodatkowo należy wskazać na problemy z dostawami miazgi kakaowej – sygnalizuje zarząd Wawela.

Co więcej, mając na uwadze skalę i dynamikę tegorocznych wzrostów, w ocenie firmy wysoki poziom cen zakupu ziarna kakaowego może być jednym z głównych czynników determinujących wyższy poziom kosztów produkcji również w 2025 r. Zarząd ryzyko to określa jako istotne, zważywszy, że to kluczowy surowiec wykorzystywany w produkcji, a roczny wolumen zakupów miazgi kakaowej oscyluje w przedziale 5–7 tys. ton.

Jednocześnie spółka nie kryje obaw o wpływ wprowadzanych podwyżek cen, które pozwalają częściowo zrekompensować wzrost kosztów surowca, na wolumeny sprzedaży w kolejnych okresach. Warto przy tym zauważyć, że okres zimowy (I i IV kwartały roku) to dla producentów słodyczy sezonowo najlepszy okres pod względem osiąganych wyników.