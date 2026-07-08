Z tego artykułu dowiesz się: Jak boom na sztuczną inteligencję wpływa na preferencje zakupowe najzamożniejszych klientów.

Od czego zależy przyszłość rynku dóbr luksusowych, którego wartość ma wzrosnąć do niemal 600 mld dolarów.

Dlaczego tradycyjne marki, takie jak Rolex, wciąż przyciągają klientów z branży technologicznej.

Z jakimi nietypowymi branżami muszą konkurować luksusowe marki odzieżowe o uwagę klientów.

Globalny przemysł dóbr luksusowych doświadcza istotnego odbicia strukturalnego, a jego wartość rynkowa osiągnie według prognoz 484,15 mld dolarów w 2026 roku i wzrośnie do 598,17 mld dolarów do 2031 roku, przy średniorocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 4,32 proc. Po znaczącym dwuletnim spadku, w którym globalne wydatki na dobra luksusowe spadły do ​​358 mld euro w 2025 roku, prognozowane ożywienie w wysokości 2-4 proc. w 2026 roku jest w toku, napędzane znaczącym zwrotem w zachowaniach – od materialnych symboli statusu materialnego w stronę unikalnych doświadczeń, dobrego samopoczucia i harmonii emocjonalnej.

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– Ta branża coraz bardziej konkuruje z innymi branżami i z innymi kategoriami potencjalnych wydatków i zakupów – powiedziała Federica Levato, partnerka w firmie konsultingowej Bain & Company.

Borykające się z problemami marki modowe liczą na boom technologiczny, który może być dla nich ratunkiem, w obliczu utrzymującej się słabości Chin i niepokoju konsumentów na całym świecie.

Rynek dóbr luksusowych, wyceniany na 358 miliardów euro (406 miliardów dolarów) w 2025 roku, skurczył się w ciągu ostatnich dwóch lat, jak wynika z badania opublikowanego przez Bain.

Ameryka Północna była jednak jednym z najszybciej rozwijających się regionów dla takich marek luksusowych jak LVMH, Richemont, Hermès oraz Gucci (Kering) w kwartale kończącym się 31 marca.

Prezes Richemont, Nicolas Bos, powiedział analitykom w maju, że „wysoki poziom zaufania konsumentów do Ameryki” przełożył się na wysoką sprzedaż.

– Rok 2026 zapowiada się dla branży dóbr luksusowych jako wymagający. Na perspektywy sektora wpływać będą zmieniające się nawyki konsumentów, kryzysy geopolityczne oddziałujące na kluczowe rynki oraz rosnąca rola sztucznej inteligencji w sposobie, w jaki konsumenci odkrywają marki luksusowe i wchodzą z nimi w interakcję – podkreśla Bogdan Majorana, analityk eToro w Rumunii. Po dwóch latach spadku wydatków analitycy zakładają w tym roku jedynie niewielki wzrost. Jego materializacja będzie jednak zależeć od utrzymania porozumienia dotyczącego Iranu, odbicia wydatków konsumenckich oraz poprawy koniunktury na rynku chińskim. – Jednocześnie branża luksusowa będzie przy tym musiała odpowiedzieć na zmianę zachowań konsumentów, którzy odchodzą od demonstracyjnego eksponowania statusu na rzecz produktów i usług oferujących rzeczywistą wartość, wspierających dobrostan oraz dostarczających unikalnych doświadczeń – podsumowuje analityk.

Smartwatch czy Rolex?

Starając się sprzedawać nowym milionerom technologicznym, marki muszą liczyć się ze swoim unikalnym gustem i sprzecznymi interesami, które odwracają uwagę od tradycyjnych dóbr luksusowych.

Jak opisuje Global Banking & Finance Review, strateg ds. sztucznej inteligencji Zack Kass, który do 2023 roku kierował działem wprowadzania produktów na rynek OpenAI, twórcy ChatGPT, i posiada nieujawniony udział w SpaceX, kupił profesjonalną drużynę siatkówki.

W ramach szerszego zainteresowania doświadczeniami i dobrym samopoczuciem pracownicy branży technologicznej są zainteresowani smartwatchami, które mierzą codzienne kroki i kalorie, powiedział Harrison Colcord, założyciel Harrison Lifestyle Concierge.

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Jednak tradycyjne zegarki warte tysiące dolarów od czołowych marek, takich jak Rolex i Cartier Richemont, wciąż mają szansę na sukces, również dzięki ich atrakcyjności inwestycyjnej, ponieważ ich cena odsprzedaży jest często wyższa niż ceny detaliczne.

– Smartwatcha nie nosi się do smokingu ani garnituru – powiedział Colcord.

Stany Zjednoczone były głównym rynkiem docelowym dla szwajcarskich zegarków w 2025 roku, odpowiadając za 17 proc. światowego eksportu, pomimo znacznych zakłóceń spowodowanych cłami importowymi, poinformowała w styczniu Federacja Szwajcarskiego Przemysłu Zegarmistrzowskiego.

Meteoryt zamiast odzieży

Marki odzieżowe będą jednak musiały konkurować o swój udział w wydatkach z innymi branżami, wykraczającymi poza tradycyjny luksus. Branża ma największy udział w światowym rynku dóbr luksusowych (ponad 37 proc. sektora), choć zegarki o ratingu inwestycyjnym i biżuteria luksusowa rozwijają się szybko, ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 4,38 proc.

Nowobogaccy wydają o około jedną trzecią mniej na eleganckie stroje i galanterię skórzaną w porównaniu z osobami z zamożnością pokoleniową, powiedział Filippo Bianchi, kierujący globalnym zespołem ds. dóbr luksusowych w Boston Consulting Group.

Zamiast tego, ich głównym priorytetem w wydatkach są dobra trwałe, takie jak nieruchomości, jachty i samochody, dodał.

Mimo to, marki takie jak Chanel i Hermes mają logo, które zamożni klienci często chętnie noszą, powiedziała Mary Gonsalves Kinney, stylistka z Kalifornii, która współpracuje z kadrą zarządzającą firmami technologicznymi.

Chip, były pracownik SpaceX, powiedział Reutersowi, że nie zamierza kupować luksusowej odzieży, chyba że planuje poszerzyć swoją kolekcję odzieży outdoorowej. Ostatnią kurtkę kupił w sklepie charytatywnym Goodwill.

– Od lat noszę T-shirty i szorty – powiedział. – W tym czuję się komfortowo – nie sądzę, żeby to się miało zmienić. Ale za to kupił niedawno meteoryty o wartości 10 000 dolarów i wóz strażacki za 5 000 dolarów.