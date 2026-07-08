Mowa oczywiście o firmie XTB, której w czerwcu przybyło 46,6 tys. rachunków maklerskich. Wynik ten na tle osiągnięć reszty branży robi oczywiście wrażenie. Dla porównania, drugie w czerwcowym zestawieniu BM mBanku pozyskało nieco ponad 6 tys. rachunków, a trzeci DM BOŚ nieco ponad 1 tys. To, że XTB co miesiąc odskakuje stawce jest normą. Firma rywalizuje bowiem sama ze sobą. Patrząc na statystyki z tego punktu widzenia można mówić o lekkiej zadyszce. W styczniu XTB pozyskało 68,3 tys., w lutym prawie 51,2 tys., w marcu było to 50,6 tys. W kwietniu tempo pozyskiwania nowych rachunków spadło poniżej 50 tys. (47,7 tys.), ale wtedy wynik ten był w cieniu tego, że XTB przebiło liczbę 1 mln rachunków w Polsce. Z kolei w maju liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 48,2 tys. Wynik czerwcowy jest więc na ten moment najsłabszym w tym roku. Oczywiście trzeba mieć też poprawkę na to, że rozpoczął się okres wakacyjny, co też może mieć wpływ na tempo pozyskiwania nowych rachunków.

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XTB i daleko, daleko nikt

Oczywiście pod względem liczby prowadzonych rachunków XTB już dawno mocno odskoczyło konkurencji. Na koniec czerwca broker prowadził 1,13 mln kont. Drugie w zestawieniu BM mBanku miało 567 tys. rachunków. Trzecie miejsce należało do BM Pekao z wynikiem 210,9 tys. W skali całego rynku brokerzy prowadzili 2,914 mln kont.

W ciągu pierwszego półrocza liczba rachunków w skali całego rynku zwiększyła się o 379,6 tys. kont. W tym ujęciu czasowym również niekwestionowanym liderem jest XTB, które pozyskało 312,6 tys. kont. Drugie w zestawieniu BM mBanku pozyskało prawie 10 razy mniej rachunków (niecałe 34,1 tys.).