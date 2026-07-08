– 10 mld zł to ważny kamień milowy w historii DI Xelion. Dla nas ta liczba jest jednak przede wszystkim wyrazem zaufania naszych klientów i partnerów biznesowych – komentuje Krzysztof Prasał, prezes DI Xelion. DI Xelion jest liderem rynku niezależnych dystrybutorów rozwiązań inwestycyjnych w Polsce. Pięć lat temu Xelion został odkupiony przez Quercusa TFI od Banku Pekao za około 20 mln zł. Wówczas DI Xelion miał pod administracją niecałe 4 mld zł.

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Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne W I półroczu sporo nerwów i jeszcze więcej zysków Po bardzo udanym 2025 r. pierwsza połowa tego roku przynosi kontynuację wzrostów akcji i obligacji. Jakie niepokoje mogą wybudzić inwestorów z tego...

Na początku lipca Quercus TFI podał z kolei, że w jego funduszach pracowało z końcem czerwca 9,6 mld zł wobec 9,02 mld zł na koniec 2025 r. Od początku roku kurs Quercusa TFI osunął się o 1,3 proc., a jego giełdowa wycena sięga 623 mln zł. W połowie sierpnia spółka ma zaprezentować raport kwartalny. Według analityków Erste BM zysk netto towarzystwa ma sięgnąć 20,3 mln zł i być o 59 proc. wyższy rok do roku.