8 lipca akcje Grenevii przestały być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzja zamyka ponad 20-letni etap obecności spółki na rynku publicznym – najpierw jako Famur, a następnie jako Grenevia.

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Zakończenie procesu wycofania Grenevii

Proces wycofania akcji Grenevia z obrotu giełdowego był konsekwencją działań TDJ zmierzających do objęcia 100 proc. akcji spółki. Łącznie, wraz z przymusowym wykupem, TDJ przeznaczył na zakup akcji Grenevii blisko 850 mln zł.

"Ponad 20-letnia obecność spółki na GPW - najpierw jako Famur, a następnie jako Grenevia - dobiegła końca. Trwająca od kilku lat transformacja Grenevia ma charakter długoterminowy i wymaga stabilności właścicielskiej oraz elastyczności decyzyjnej, która jest ograniczona w warunkach spółki giełdowej" - powiedział prezes zarządu TDJ Jacek Leonkiewicz, cytowany w komunikacie.

Proces poprzedzający delisting rozpoczął się w grudniu 2024 r., kiedy TDJ poinformował o zamiarze ogłoszenia wezwania do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Grenevii. Po przeprowadzonym wezwaniu oraz kolejnych transakcjach na GPW udział TDJ w akcjonariacie spółki wzrósł do 95,18 proc., co umożliwiło ogłoszenie przymusowego wykupu, po rozliczeniu którego TDJ stał się 100-procentowym akcjonariuszem Grenevii.

Grenevia nadal będzie się rozwijać, ale poza giełdą

„Po zakończeniu delistingu TDJ zamierza kontynuować proces transformacji Grenevii w formule właścicielskiej sprzyjającej długoterminowym decyzjom inwestycyjnym i operacyjnym” - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech sektorach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. do 2026 r. była notowana na GPW.

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna z niemal 50-letnim doświadczeniem. W portfelu TDJ znajdują się m.in. spółki związane z transformacją energetyczną, takie jak Impact Clean Power Technology, PST i Elgór+Hansen. Grupa posiada także aktywa w sektorach przemysłowym, elektroenergetycznym, automatyzacji, weterynarii i nieruchomości.