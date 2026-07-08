Starania UniCredit o przejęcie Commerzbanku, większościowego właściciela mBanku w Polsce, trwają już od kilkunastu miesięcy. Wyniki zakończonego wezwania mogą okazać się przełomowym momentem całej operacji.

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Ile udziałów w Commerzbanku posiada już UniCredit

W środę w komunikacie UniCredit ogłosił ostateczne wyniki dobrowolnej oferty wymiany akcji Commerzbanku. W ramach wezwania inwestorzy zaoferowali akcje odpowiadające 17,6 proc. kapitału zakładowego niemieckiego banku. W połączeniu z wcześniej posiadanym pakietem 26,77 proc. oraz instrumentami finansowymi dającymi prawo do objęcia kolejnych 3,22 proc. akcji oznacza to łączne zaangażowanie na poziomie 47,59 proc.

Według UniCredit przekłada się to na 49,65 proc. praw głosu, ponieważ część akcji własnych Commerzbanku nie uczestniczy w głosowaniach. Po planowanym umorzeniu akcji skarbowych przez niemiecki bank udział ten ma wzrosnąć właśnie do tego poziomu. Włoska grupa podkreśla, że zakończenie wezwania jest kolejnym etapem realizacji strategicznej inwestycji i zapowiada chęć współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, jednocześnie realizując niezbędne procesy regulacyjne i nadzorcze dotyczące swojej inwestycji.

Czy Commerzbank odda władzę Włochom

Swój komentarz również w środę przedstawił Commerzbank i ocenia wyniki wezwania znacznie ostrożniej. Niemiecki bank poinformował, że spośród niezależnych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych ofertę zaakceptowali akcjonariusze posiadający mniej niż 2 proc. akcji. Według zarządu większość papierów zgłoszonych do sprzedaży pochodziła od banków i podmiotów powiązanych z UniCredit, co – zdaniem niemieckiej instytucji – świadczy o niewielkiej atrakcyjności propozycji dla pozostałych właścicieli. Commerzbank zwraca również uwagę, że bezpośrednio posiadanych akcji, instrumentów pochodnych oraz akcji objętych ofertą nie należy automatycznie traktować jako jednolitej pozycji, a dodatkowo nie jest jasne, jaka część zgłoszonych walorów była wcześniej pożyczona.

Prezes Commerzbanku Bettina Orlopp podkreśliła, że priorytetem pozostają interesy klientów, pracowników i wszystkich akcjonariuszy, w tym także niemieckiego rządu, który pozostaje drugim co do wielkości udziałowcem banku. Z kolei przewodniczący rady nadzorczej Jens Weidmann zaznaczył, że kluczowe znaczenie ma zachowanie stabilności i przewidywalności działalności banku. Władze Commerzbanku deklarują jednocześnie gotowość do konstruktywnego dialogu z UniCredit, ale podkreślają, że ewentualna integracja powinna odbywać się za zgodą kierownictwa banku, przedstawicieli pracowników oraz niemieckiego rządu.

Niezależnie od trwających działań przejęciowych bank zamierza kontynuować realizację strategii „Momentum 2030”, wskazując, że od jej wdrożenia kurs akcji podwoił się, a 2025 r. był najlepszym rokiem w 156-letniej historii instytucji.