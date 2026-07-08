Z tego artykułu dowiesz się: Co stoi za gwałtownymi spadkami na koreańskiej giełdzie i spycha ją na próg bessy.

Jak rosnący sceptycyzm wokół inwestycji w AI uderza w gigantów rynku półprzewodników.

W jaki sposób rynkowa dominacja dwóch firm stała się największym zagrożeniem dla stabilności indeksu.

Jaką rolę w załamaniu odegrały ryzykowne instrumenty, takie jak lewarowane fundusze ETF.

Południowokoreański indeks giełdowy KOSPI spadł w środę o ponad 5 proc., tracąc ponad 20 proc. w porównaniu z rekordowym zamknięciem pod koniec czerwca i sygnalizując, że rynek znajduje się w strefie bessy.

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KOSPI zamknął się spadkiem o 409,52 punktów, czyli o 5,35 proc., do poziomu 7246,79, najniższego od 20 maja, ponieważ gwałtowne wahania cen akcji producentów chipów wywołane obawami o sztuczną inteligencję i rosnące obawy o ryzykowne produkty inwestycyjne wstrząsnęły inwestorami.

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Indeks spadł obecnie o ponad 20 proc. od rekordowego zamknięcia na poziomie 9114,55 z 22 czerwca, co jest progiem powszechnie uznawanym za potwierdzenie bessy na rynku.

Załamanie na rynku półprzewodników

W środę handel był niestabilny, indeks otworzył się niżej, po czym odbił się i wzrósł o 1,8 proc. Następnie spadł o 6,1 proc., co spowodowało ograniczenie handlu „sidecar”, które tymczasowo wstrzymało handel algorytmiczny.

Producent chipów Samsung Electronics stracił 6,3 proc., a jego konkurent SK Hynix stracił 5,7 proc., po tym, jak amerykańskie akcje półprzewodników załamały się w nocy, a indeks Philadelphia Semiconductor Index spadł o 4,7 proc., ponieważ inwestorzy wątpili, czy wydatki związane ze sztuczną inteligencją będą mogły się utrzymać. Na te dwie spółki przypada prawie 60 proc. kapitalizacji rynkowej indeksu.

– Wydaje się, że występują skutki uboczne spadku z poprzedniej sesji, który nastąpił pomimo wysokich zysków Samsung Electronics, a jednocześnie istnieją obawy o spowolnienie wzrostu cen pamięci i niepewność co do „szczytu” zysków – powiedział Han Ji-young, analityk Kiwoom Securities.

Spadek nastąpił po wtorkowym ogłoszeniu wyników finansowych Samsunga, gdzie 19-krotny wzrost kwartalnego zysku przewyższył oczekiwania, ale prognozy dotyczące przychodów ich nie spełniły, co podkreśla rosnący sceptycyzm co do możliwości nadążania za astronomicznymi oczekiwaniami dotyczącymi wydatków na infrastrukturę AI.

W tym roku indeks KOSPI wzrósł nawet o 116 proc. w szczytowym momencie, pozostając nadal najlepszym głównym wskaźnikiem referencyjnym na świecie, pomimo spadku, a obecnie zyski spadły do ​​ok. 72 proc.

Uzależnienie Korei od zaledwie dwóch producentów chipów sprawiło, że jej największa siła stała się największą słabością.

Obawy dotyczące funduszy ETF

Południowokoreański minister finansów Koo Yun-cheol zobowiązał się do ścisłego monitorowania czynników ryzyka, które mogą zwiększać zmienność rynku akcji, powołując się na obawy dotyczące niedawno wprowadzonych funduszy ETF z dźwignią finansową opartą na akcjach pojedynczych spółek, powiązanych z akcjami producentów chipów.

We wtorek indeks KOSPI zamknął się 4,9 proc. niżej, po tym, jak po raz szósty w tym roku i dwunasty w historii uruchomił wyłącznik automatyczny.

W grę wchodzą również inne czynniki. Kilka tygodni temu południowokoreańskie organy regulacyjne wyraziły zaniepokojenie nadmiernym wykorzystaniem dźwigni finansowej przez inwestorów detalicznych, w szczególności poprzez lewarowane fundusze ETF oferujące kilkukrotnie wyższą stopę zwrotu niż indeks KOSPI. Samsung Electronics został zmuszony do zaoferowania pracownikom nieoczekiwanych odszkodowań, aby zapobiec strajkom. Indeks Philadelphia Semiconductor Index również spadł o 16 proc. od czerwcowego maksimum, a notowany w USA fundusz Roundhill Memory ETF DRAM, którego głównymi aktywami są SK Hynix i Samsung, spadł we wtorek o 6 proc. i wskazuje na kolejne 4 proc. w notowaniach przedsesyjnych w środę.

– Oczekuje się, że dynamika podaży i popytu na rynku wonów dolarowych ulegnie zmianie w drugiej połowie roku – powiedział wiceminister finansów Moon Ji-sung, dodając, że presja ze strony zagranicznych inwestorów realizujących zyski i rebalansujących powinna w przyszłości osłabnąć.

Moon zwrócił uwagę na popyt na wony związany ze zbliżającą się sprzedażą akcji amerykańskich przez SK Hynix, która ma być jedną z największych nowych sprzedaży akcji na świecie.

W środę na krajowym rynku kontraktów terminowych na wony dolarowe pojawiła się wyprzedaż dolarów związana ze sprzedażą akcji amerykańskich przez SK Hynix, poinformowała agencja Reuters.

Obcokrajowcy byli nabywcami netto akcji o wartości 335,9 miliarda wonów (223,86 miliona USD) po 13 kolejnych sesjach wyprzedaży.

Won umocnił się powyżej 1500 USD i wzrósł o 1,2 proc. do 1498,5 za dolara na krajowej platformie rozliczeniowej, osiągając najwyższy poziom od 29 maja.