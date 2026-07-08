Podczas rozmowy zapytamy naszego gościa m.in.:
Czy wyceny podwyżek stóp procetnowych w Stanach Zjednoczonych są słuszne?
Dolar jest za mocny?
Czy amerykańska gospodarka nadal będzie pokazywać siłę?
Bliski Wschód i ropa naftowa: ponowne zagrożenie dla inflacji?
Czy znów zobaczymy ropę naftową po 100 USD za baryłkę?
Kiedy metale szlachetne ze złotem na czele mogą wrócić do łask inwestorów?
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