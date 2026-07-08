Podczas rozmowy zapytamy naszego gościa m.in.:

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Czy wyceny podwyżek stóp procetnowych w Stanach Zjednoczonych są słuszne?

Dolar jest za mocny?

Czy amerykańska gospodarka nadal będzie pokazywać siłę?

Bliski Wschód i ropa naftowa: ponowne zagrożenie dla inflacji?

Czy znów zobaczymy ropę naftową po 100 USD za baryłkę?

Kiedy metale szlachetne ze złotem na czele mogą wrócić do łask inwestorów?