Analitycy rynkowi przepowiadają, że ceny kawy w sklepach i kawiarniach mogą jeszcze „znacząco” pójść w górę.
W poniedziałek wycena kontraktów na kawę arabica wzrosła o 15 proc. Był to największy jednodniowy ruch cenowy na tym surowcu w XXI wieku. Niewiele mniej podrożały indeksy cenowe kawy robusta – tu poniedziałkowa sesja na giełdach spożywczych przyniosła wzrost o 8 proc.
To reakcja rynku na straty w uprawach, jakie notują najwięksi globalni producenci tego surowca ze względu na ekstrema pogodowe. W brazylijskim stanie Minas Gerais, który jest jednym z największych na świecie dostarczycieli arabiki, najpierw pojawiły się potężne, czerwcowe ulewy, a później lipcowe susze. Pod koniec zeszłego miesiąca zanotowano opady o 2000 proc. wyższe niż średnia wieloletnia. Z kolei w pierwszych dniach lipca nastąpił okres suszy, co dodatkowo wpłynęło na jakość i wolumen zbiorów.
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El Nino niszczy plantacje nie tylko w Brazylii, ale również w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie z kolei dominuje uprawa kawy z gatunku robusta.
Jak zauważają ekonomiści XTB, ekstrema klimatyczne to nie jedyne czynniki, które sprawiają, że za filiżankę kawy będziemy płacić więcej.
„Zapasy arabiki skurczyły się do najniższego poziomu od ponad 2 lat. Towaru fizycznego na rynku po prostu zaczyna brakować. Pomimo tego, że dane Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych pokazują nadwyżkę od kilku lat, to globalne zapasy cały czas maleją” – zaznaczają w raporcie analitycy XTB.
„W Wietnamie (kluczowym producencie robusty) rolnicy walczą z wcześniejszą suszą oraz drastyczną, roczną presją kosztową. Ceny nawozów i paliw skoczyły tam o 30 proc. rok do roku, a koszty pracy o kolejne 33 proc.”” – dodają.
Zgodnie z danymi portalu dlahandlu.pl, średnia cena markowej kawy (250 g) w polskich sklepach wynosi obecnie 22,0 zł. To nieznacznie mniej niż z czasu cenowego szczytu z końca 2025 r., gdy za opakowanie płaciliśmy średnio 23,8 zł. Jednocześnie to 4-krotnie więcej niż średnia cena sprzed ledwie czterech lat.
W latach 2013-2022 opakowanie kawy utrzymywało na ogół cenę w przedziale 6-8 zł. Wystrzał cen tego produktu zaczął się w połowie 2022 r.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że tylko w okresie styczeń–maj 2026 r. kawa w polskich sklepach podrożała o 10,7 proc. To znacznie mocniejszy ruch cenowy niż dla ogółu żywności w Polsce (1,9 proc.) w tym czasie. Podobnie było w zeszłym roku – w ciągu 12 miesięcy ceny kawy skoczyły o 12,6 proc., przy wzroście cen żywności ogółem o 4,7 proc.
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To jednak nie koniec złych wiadomości dla kawoszy. Analitycy rynkowi przepowiadają, że ceny kawy w sklepach i kawiarniach mogą jeszcze „znacząco” pójść w górę. Pojawiają się wręcz przyrównania kawy do towarów luksusowych.
„Nasza codzienna chwila przyjemności z filiżanką ulubionego napoju w niedalekiej przyszłości może okazać się towarem luksusowym. Pora oswoić się z myślą, że za poranne przebudzenie przyjdzie nam w najbliższych miesiącach zapłacić znacznie więcej” – przestrzega Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB.
Kawa to zresztą nie jedyny spożywczy surowiec miękki, który w ostatnich dniach notuje silne wzrosty cenowe. Podczas tej samej poniedziałkowej sesji z 6 lipca wycena kakao wzrosła o 13-14 proc., osiągając najwyższy poziom od pół roku. Powód? Nadmierne deszcze w Afryce Zachodniej, które podtopiły drogi transportowe i wywołały epidemie chorób drzew.
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