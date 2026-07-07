Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 69,20 USD – wyżej o 0,95 proc.

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Brent na ICE na IX jest wyceniana po 72,68 USD za baryłkę, wyżej o 0,96 proc.

Iran ostrzelał statki w cieśninie Ormuz

W poniedziałek portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.

Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach.

Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek miał stanąć w ogniu.

Te uderzenia ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie ataki sprowokowały odwetowe działania USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni.

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Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia do statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowany i regulowany przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczony przez USA wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.

Ataki na statki przypominają inwestorom, że porozumienie na rzecz deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie wciąż jest kruche i może znów pojawić się na rynkach premia za ryzyko związane z cieśniną Ormuz.

"Najnowsze ataki na statki w Zatoce Perskiej pokazują, że wciąż jesteśmy daleko od normalizacji sytuacji" – powiedział Warren Petterson, szef strategii na rynkach surowców w ING Groep NV.

"Na razie wstrzemięźliwa reakcja ze strony USA na te wydarzenia może zapewnić cenom ropy pewne krótkotrwałe wsparcie" – dodał.

"Biorąc jednak pod uwagę pesymistyczne nastroje i słabość na rynkach fizycznych ropy naftowej, odbicie cen na rynkach paliw prawdopodobnie będzie krótkotrwałe" – ocenił.

Również Charu Chanana, główna strateżka ds. inwestycji w Saxo Markets, wskazuje na kruchość porozumienia na Bliskim Wschodzie.

"Rynek może dodać trochę premii za ryzyko do cen ropy, ale na razie nie wygląda na to, żeby w cenach uwzględniano całkowite zakłócenia związane z cieśniną Ormuz" – powiedziała Chanana.

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Saudi Aramco tnie ceny ropy Arab Ligh, OPEC+ zwiększy wydobycie

Tymczasem w poniedziałek saudyjski koncern Saudi Aramco poinformował o obniżeniu cen swojej ropy Arab Light dla odbiorców w Azji w przyszłym miesiącu o 11 USD za baryłkę.

Analitycy przypominają, że ostatnio sprzedawano ten gatunek ropy z Arabii Saudyjskiej z dyskontem podczas wojen cenowych w 2020 i 2025 r.

Decyzja Rijadu w sprawie tak mocnego obniżenia cen swojej ropy ma związek z podjętym w ten weekend postanowieniem 7 krajów z OPEC+ o podwyższeniu kwot wydobywczych na przyszły miesiąc o 188.000 baryłek dziennie.

Jednak wkrótce OPEC i jego partnerzy z sojuszu OPEC+ mogą stanąć przed trudnym wyborem – między ograniczeniem produkcji ropy a walką o udziały w rynku i potencjalną wojną cenową, ponieważ niektórzy analitycy już przewidują ponowny wzrost globalnej nadpodaży ropy naftowej.

Irak, jeden z członków założycieli OPEC, w zeszłym miesiącu zasugerował, że ostatecznie może zakończyć swoją działalność w kartelu, jeśli nie zostanie mu przyznany wyższy limit produkcji ropy. W maju z OPEC wystąpiły Zjednoczone Emiraty Arabskie z powodu podobnych frustracji związanych z przyznanymi im limitami wydobycia ropy narzuconymi przez kartel.