Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego portfel zamówień w niemieckim przemyśle rośnie, mimo spadku liczby nowych kontraktów.

Które sektory gospodarki napędzają wzrost, a które stają się hamulcem dla całego rynku.

Jakie strukturalne problemy – od kosztów energii po biurokrację – zagrażają przyszłości niemieckiej produkcji.

Co prognozy wskaźników koniunktury i spadek zatrudnienia oznaczają dla największej gospodarki Europy.

Na kształtowanie się stanu zamówień w kwietniu 2026 r. wpłynął przede wszystkim wzrost produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (+2,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, po korekcie sezonowej i kalendarzowej) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (samoloty, statki, pociągi, pojazdy wojskowe; +0,6 proc.). Z kolei negatywny wpływ miał spadek w przemyśle chemicznym (-3,7 proc.).

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Niezrealizowane zamówienia krajowe w kwietniu 2026 r. wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu z marcem 2026 r., a stan zamówień zagranicznych wzrósł o 0,6 proc.

Stan zamówień producentów dóbr inwestycyjnych wzrósł o 0,5 proc. w porównaniu z marcem 2026 r., a producenci dóbr konsumpcyjnych odnotowali wzrost o 1,6 proc. W sektorze dóbr zaopatrzeniowych stan zamówień pozostał bez zmian.

Choć stan niezrealizowanych zamówień odnotował niewielki miesięczny wzrost, liczba nowych zamówień charakteryzowała się większą zmiennością — spadła o 3,8 proc. w kwietniu 2026 r. z powodu słabszego popytu krajowego i zagranicznego, zwłaszcza w sektorach motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej i sprzętu elektrycznego.

Zakres stanu zamówień bez zmian od 8,8 miesiąca

W porównaniu z marcem 2026 r., zakres stanu zamówień w kwietniu 2026 r. pozostał bez zmian i wyniósł 8,8 miesiąca. Dla producentów dóbr pośrednich zakres pozostał na stałym poziomie 4,6 miesiąca, podobnie jak dla producentów dóbr inwestycyjnych (12,2 miesiąca) i dóbr konsumpcyjnych (4,0 miesiąca).

Zakładając, że obroty pozostają na stałym poziomie i nie wpłyną żadne nowe zamówienia, zakres wskazuje liczbę miesięcy, przez które lokalne jednostki musiałyby pracować z pełną wydajnością, aby zrealizować wszystkie dostępne zamówienia. Jest on obliczany jako stosunek bieżącego stanu zamówień do średniego obrotu z ostatnich dwunastu miesięcy w danym oddziale.

Przewidywana stagnacja w niemieckim przemyśle

Niemiecki przemysł generuje roczną produkcję na poziomie około 830 miliardów dolarów. Stagnacja w zamówieniach podstawowych w ostatnich latach doprowadziła do spadku zatrudnienia w niektórych branżach, choć ostatnie krótkotrwałe wzrosty (takie jak wzrost o 7,8 proc. w grudniu 2025 r.) dały sygnały stabilizacji.

Produkcja przemysłowa Niemiec jest największa w Europie i stanowi około jednej trzeciej produkcji kontynentalnej. Sektor ten – zatrudniający 7,5 miliona osób i generujący 2,1 biliona euro sprzedaży – zmaga się z przeciwnościami wynikającymi z wysokich kosztów energii i globalnej konkurencji, a ostatnie dane dotyczące produkcji wskazują na niewielkie wahania produkcji o 0,5 proc.

W maju niemiecki przemysł w dużej mierze zamarł, ponieważ słabnący popyt i rosnące koszty – pogłębione napięciami geopolitycznymi – mocno obciążyły sektor. Chociaż badanie koniunktury początkowo sygnalizowało recesję, ostateczny indeks S&P Global Manufacturing PMI wyniósł 50,1, ledwo utrzymując sektor powyżej progu wzrostu.

Ceny hurtowe odnotowały niewielki miesięczny spadek z powodu obniżek podatku od energii, jednak w ujęciu rocznym pozostały znacznie wyższe, głównie ze względu na wzrost cen produktów ropopochodnych i surowców metalowych. Zatrudnienie w przemyśle niemieckim spadało w szybszym tempie, a oddzielne badanie wykazało, że zatrudnienie w przemyśle spadło do najniższego poziomu od 10 lat, wynoszącego zaledwie 6,6 miliona pracowników. Stowarzyszenie Przemysłu Niemieckiego (BDI) przewiduje stagnację strukturalną do końca 2026 r., wskazując na wysokie koszty pracy, podatków, biurokracji i energii.