Z tego artykułu dowiesz się: W jakie kluczowe spółki technologiczne i finansowe zainwestował Donald Trump na początku 2026 roku?

Których gigantów technologicznych akcje kupował, a których postanowił pozbyć się ze swojego portfela?

Kto zarządza prezydenckimi aktywami i jakich istotnych informacji brakuje w oficjalnych sprawozdaniach?

Prezydent Donald Trump ujawnił serię transakcji finansowych o wartości co najmniej 220 milionów dolarów papierami wartościowymi głównych amerykańskich spółek na początku tego roku, według dwóch nowych formularzy ujawnienia finansowego opublikowanych w czwartek przez Biuro Etyki Rządu USA. Nowe raporty obejmują pierwsze trzy miesiące 2026 r. i podają wartości transakcji w szerokich zakresach, a nie dokładnych kwotach, pokazując łączną wartość od 220 mln do około 750 mln USD.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Gospodarka światowa Trump: Chiny będą kupowały amerykańską ropę Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Chiny zgodziły się kupować duże ilości amerykańskiej ropy. Mogą też złożyć zamówienie na 200 samolotów pasaż...

Jakie akcje kupował i sprzedawał Donald Trump?

Zakupy obejmowały papiery wartościowe powiązane ze spółkami takimi jak Microsoft, Meta Platforms, Oracle, Broadcom, Bank of America i Goldman Sachs, a także transakcje w obligacjach komunalnych. Przykłady dużych zakupów o wartości od 1 mln do 5 mln USD każdy to fundusz indeksowy S&P 500, Nvidia Corp. oraz Apple Inc. Duże sprzedaże o wartości od 5 mln do 25 mln USD każda obejmowały Microsoft, Amazon i Metę. W formularzu nie zawsze jest jasno określony rodzaj papieru wartościowego, np. czy była to akcja czy obligacja korporacyjna.

Zgłoszenia nie precyzują również, na jakich kontach przeprowadzono transakcje ani kto je zrealizował. Aktywa prezydenta są przechowywane w truście kontrolowanym przez jego dzieci, natomiast niektóre transakcje w nowych zgłoszeniach wskazują, że broker działał jako agent.

Od powrotu do Białego Domu w zeszłym roku Donald Trump wielokrotnie ujawniał transakcje finansowe za pośrednictwem serii publicznych zgłoszeń etycznych, pokazując transakcje zarówno w długu komunalnym, jak i w papierach wartościowych emitowanych przez duże korporacje. Formularze ujawnienia są wymagane na podstawie federalnych przepisów etycznych i dają jedynie częściowy obraz aktywności finansowej urzędnika, ponieważ wymieniają transakcje powyżej 1000 USD w szerokich przedziałach wartościowych i nie ujawniają dokładnych cen, zysków ani tego, czy aktywa zostały zakupione bezpośrednio, czy poprzez konta zarządzane.

Roczne sprawozdanie finansowe prezydenta – szersze zgłoszenie obejmujące aktywa biznesowe i dochody, takie jak pola golfowe i przedsięwzięcia kryptowalutowe – jest oczekiwane w najbliższych miesiącach.