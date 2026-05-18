LFL (like-for-like), czyli sprzedaż porównywalna, należy do najczęściej obserwowanych wskaźników w handlu detalicznym. Pozwala ocenić, jak zachowuje się istniejąca baza sklepów, bez wpływu nowych otwarć. W detalu odzieżowym interpretacja tego wskaźnika jest jednak mniej oczywista niż w wielu innych segmentach rynku. Porównywalny sklep nie zawsze oznacza porównywalny biznes. W odzieży nie ma stabilnego, powtarzalnego koszyka produktów. Co sezon testowana jest nowa kolekcja. Zmienia się miks kategorii oraz zarządzanie przecenami. Ten sam klient coraz częściej przemieszcza się między kanałami: sklepem stacjonarnym, online, click-and-collect i zwrotami w sklepie. W efekcie dodatni wskaźnik LFL może zawyżać ocenę jakości danego biznesu, a słaby nie musi oznaczać pogorszenia kondycji operacyjnej.