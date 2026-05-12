Inflacja konsumencka w USA przyspieszyła z 3,3 proc. w marcu do 3,8 proc. w kwietniu i była najwyższa od 2022 r. Średnio oczekiwano, że wyniesie ona 3,7 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, inflacja wyhamowała jednak z 0,9 proc. do 0,6 proc. Było to zgodne z prognozami. Inflacja bazowa (czyli nie uwzględniająca cen żywności, paliw i energii) przyspieszyła z 2,6 proc. do 2,8 proc., gdy oczekiwano, że sięgnie 2,7 proc.

Jak wyższa inflacja w USA wpłynie na decyzje Fed w sprawie stóp procentowych

"Jeszcze niedawno głównym pytaniem było to, kiedy Fed zacznie obniżać stopy procentowe. Później rynek przeszedł do scenariusza „wyżej na dłużej”. Teraz, przy utrzymującym się impasie geopolitycznym i podwyższonej premii inflacyjnej, coraz trudniej całkowicie wykluczyć scenariusz „znów wyżej”, czyli scenariusz, w którym Fed nie tylko dłużej utrzyma wysokie stopy, ale może zostać zmuszony do ich ponownego podniesienia. Kluczowe będą teraz oczekiwania inflacyjne. Długoterminowe miary rynkowe pozostają relatywnie stabilne, więc nie widać pełnego odkotwiczenia oczekiwań. Ryzykiem są jednak podwyższone oczekiwania konsumentów i rosnąca niepewność wokół przyszłej inflacji. Fed może przeczekać jednorazowy wzrost inflacji, ale nie sytuację, w której wyższa inflacja zaczyna być traktowana jako trwalsze zjawisko. Jeżeli impas rozmów pokojowych będzie się przedłużał, konsekwencją mogą być wyższe rentowności obligacji, większa presja na wyceny akcji i powrót dyskusji o kolejnych podwyżkach stóp procentowych w USA. Szok naftowy zaczyna już wkradać się na rynek akcji, ale na razie jest zagłuszany gorączką wokół AI” – oceniają analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

- Wzrost inflacji bazowej o 0,4 proc. m/m w kwietniu wynikał w dużej mierze z oczekiwanego skoku w ekwiwalencie czynszu właścicieli (OER) oraz kolejnego wzrostu cen biletów lotniczych, a nie z istotnego poszerzenia się presji inflacyjnej na szerszą gamę kategorii. Niemniej jednak presja inflacyjna w pozostałych obszarach jest wciąż nieco zbyt silna, by czuć się komfortowo, a Fed prawdopodobnie będzie zaniepokojony odnowionymi sygnałami przyspieszenia inflacji żywnościowej – zwłaszcza w obliczu ryzyka, że wyższe ceny benzyny i żywności razem dodatkowo podniosą oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych – twierdzi natomiast Stephen Brown, analityk Capital Economics.

Rynek coraz mniej wierzy w obniżki stóp Fed po nowych danych o inflacji

Barometr CME FedWatch wskazywał we wtorek po południu, że prawdopodobieństwo utrzymania głównej stopy procentowej przez Fed na posiedzeniu zaplanowanym na 17 czerwca wynosi 100 proc., na posiedzeniu zaplanowanym na 29 lipca 95,6 proc., a na posiedzeniu mającym się odbyć 16 września 86 proc. (a podwyżki o 25 pb. sięga wówczas 10 proc.). W piątek kadencję prezesa Fedu ma objąć Kevin Warsh. Może on zostać zatwierdzony przez Senat prawdopodobnie już we wtorek wieczorem.