Powrót króla. Rynek znów szuka wygranych AI

Na pierwsze miejsce wróciła rewolucja AI, tym razem w bardziej optymistycznym wydaniu: rynek znów szuka wygranych, a rosnące nakłady kapitałowe budzą ekscytację, nie niepokój. Dobre nastroje inwestorów wspierają wyniki finansowe spółek za ostatni kwartał, które wyraźnie przebiły oczekiwania analityków. Największym beneficjentem jest Wall Street i sektor technologiczny, które jeszcze niedawno były w niełasce. Reszta świata pozostaje w tyle – wciąż wysokie ceny ropy naftowej utrzymują rentowności obligacji blisko tegorocznych szczytów.