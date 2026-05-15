Europejski Bank Centralny od wielu miesięcy nie zmieniał poziomu stóp procentowych. Teraz inwestorzy zaczęli się spodziewać, że może wkrótce zacząć jej podwyższać
Komisja Europejska spodziewała się jesienią zeszłego roku, że PKB strefy euro urośnie w 2026 r. o 1,2 proc. Gospodarka eurolandu miała więc się rozwijać w umiarkowanym tempie, wciąż napędzana głównie przez koniunkturę w krajach południa, ale z coraz wyraźniejszymi oznakami ożywienia w Niemczech. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie postawiły jednak ten scenariusz pod dużym znakiem zapytania. Rosnące ceny surowców zaczynają ciążyć gospodarkom europejskim. Konsumenci obawiają się wzrostu cen paliw, a sezon wakacyjny może zostać zakłócony przez cięcia połączeń linii lotniczych. Na to nałożyła się groźba pogorszenia relacji handlowych zarówno z USA, jak i z Chinami. Decydentom z Pekinu nie podobają się niektóre działania protekcjonistyczne wdrażane przez Brukselę, a prezydent USA Donald Trump zagroził, że podwyższy cła na europejskie produkty, jeśli nie zostanie przyspieszony proces ratyfikacji amerykańsko-unijnej umowy handlowej.
Prawdopodobieństwo recesji w strefie euro wynosi, według agencji Bloomberga, 25 proc. Jest ono więc podwyższone, ale jeszcze nie alarmująco wysokie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się wzrostu PKB eurolandu w 2026 r. o 1,1 proc., a Europejski Bank Centralny prognozuje 0,9 proc. wzrostu. Mediana prognoz analityków z prywatnych instytucji, zebranych przez agencję Bloomberga, również sugeruje 0,8 proc. wzrostu. Poszczególne projekcje są w przedziale od 0,5 proc. (Deutsche Bank i Raiffeisen) do 1,4 proc. (Scope Ratings). Tylko analitycy Raiffeisena spodziewają się technicznej recesji w drugiej połowie roku. Ich prognoza mówi, że PKB strefy euro spadnie o 0,1 proc. zarówno w trzecim, jak i w czwartym kwartale.
– Strefa euro znalazła się w punkcie zwrotnym, którego jeszcze trzy miesiące temu w mainstreamowych prognozach nie było. Wojna na Bliskim Wschodzie i blokada Cieśniny Ormuz zmieniły układ sił makroekonomicznych w ciągu kilku tygodni. PKB strefy euro wzrósł w pierwszym kwartale jedynie o 0,1 proc. kw/kw, dwukrotnie wolniej niż w poprzednich trzech miesiącach, a inflacja HICP w kwietniu przyspieszyła do 3 proc., najwyżej od ponad roku. Indeks PMI dla strefy euro spadł w kwietniu poniżej 50, kończąc 15-miesięczną serię wzrostów. To kombinacja, która coraz częściej każe mówić o stagflacji, choć Christine Lagarde na ostatniej konferencji EBC publicznie tę etykietę odrzuciła. Sam szok energetyczny moim zdaniem będzie miał ograniczone, ale wyraźne przełożenie. Ropa Brent, przed wybuchem konfliktu wyceniana w okolicach 73 dol. za baryłkę, w ostatnich tygodniach oscylowała w przedziale od 95 do nawet 126 dol. Saudi Aramco szacuje, że rynek traci obecnie ok. 100 mln baryłek podaży tygodniowo – wskazuje Marcin Wenus, prezes zarządu Fundacji Invest Cuffs. Zwraca on jednak uwagę, że sytuacja w największych gospodarkach strefy euro pozostaje niejednorodna. Niemcy w pierwszym kwartale wzrosły o 0,3 proc., Hiszpania o 0,6 proc., Włochy o 0,2 proc., natomiast francuski PKB stanął w miejscu. – Recesja w klasycznym ujęciu, czyli dwa kwartały z rzędu spadku PKB, nie jest jednak obecnie moim scenariuszem bazowym. Trzy czynniki działają bowiem jak amortyzator: rynek pracy pozostaje odporny, a stopa bezrobocia utrzymuje się na historycznych minimach. Niemiecki pakiet wydatków na obronność i infrastrukturę dostarcza w 2026 r. impulsu rzędu 0,5 pkt. proc. wzrostu. Ceny ropy w kontraktach terminowych implikują stopniowy spadek w drugiej połowie roku – dodaje Wenus.
Europejski Bank Centralny utrzymał swoją stopę depozytową na poziomie 2 proc., a refinansową na poziomie 2,15 proc. Było to zgodne z oczekiwaniami...
Co prawda, wzrost gospodarczy w strefie euro spowolnił w pierwszym kwartale do 0,1 proc. kw./kw. i był nieco niższy od prognoz, jeśli jednak wyłączy się ze statystyk Irlandię (której PKB jest mocno zawyżany przez to, że jest ona europejską centralą, w której rozlicza się podatkowo wiele koncernów), to wzrost wynosił 0,2 proc. – Prognozujemy, że PKB będzie nadal rósł umiarkowanym tempem w drugim i trzecim kwartale, jednak słabość kwietniowych danych o aktywności gospodarczej i wskaźników zaufania, wraz ze znacznie wyższymi cenami ropy naftowej niż zakładaliśmy, oznacza, że czynniki ryzyka są negatywne – ocenia Jack Allen-Reynolds, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.
„Zgodnie z naszymi prognozami, wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie ograniczy wzrost PKB do 1,0 proc. w 2026 r. oraz 1,3 proc. w 2027 r. (w porównaniu do 1,6 proc. w obu latach przed wybuchem konfliktu). Konsumpcja prywatna zostanie dotknięta spadkiem realnych wynagrodzeń (przy prognozowanej inflacji na poziomie 3,0 proc. w 2026 r. i 3,3 proc. w 2027 r., wobec początkowych szacunków 1,9 proc. i 2,3 proc.). Wysoki wskaźnik oszczędności pozwoli jednak gospodarstwom domowym złagodzić ten wpływ w miarę upływu czasu” – wskazują analitycy BNP Paribas.
– Granica między łagodnym spowolnieniem a recesją zależy dziś od dwóch zmiennych. Pierwszą jest długość zaburzeń w transporcie przez Ormuz, drugą reakcja EBC, który zostawia sobie pełną opcjonalność przed czerwcowym posiedzeniem. W bazowym scenariuszu zakładam więc ożywienie poniżej potencjału, a nie techniczną recesję. Każdy kolejny tydzień zamknięcia szlaku przez Ormuz istotnie zmienia jednak ten bilans, a margines błędu jest dziś najwęższy od kryzysu energetycznego z 2022 r. – ocenia Marcin Wenus.
Wiele będzie więc znów zależało od czynników, których europejscy decydenci nie kontrolują. EBC oraz poszczególne rządy mogą najwyżej ograniczać skutki wstrząsów zewnętrznych. Analitycy zaczęli się spodziewać, że w czerwcu i w lipcu może dojść do podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Jeśli jednak w międzyczasie dojdzie do odblokowania Cieśniny Ormuz, a ceny ropy „spadną jak kamień” (jak zapowiadał Trump), to podwyżki mogą okazać się błędem.
Inflacja HICP, czyli zharmonizowana inflacja konsumencka, wyniosła w kwietniu, w strefie euro, 3 proc. rok do roku (1 proc. m./m.) i była najwyższa od września 2023 r. Jeszcze w styczniu wynosiła ona 1,7 proc. W lutym przyspieszyła do 1,9 proc., a w marcu sięgała 2,6 proc. Inflacja bazowa (czyli nie obejmująca cen energii, paliw, żywności i wyrobów tytoniowych) wynosiła natomiast w kwietniu 2,2 proc., czyli tyle samo co w styczniu. Ceny żywności były w kwietniu o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej, a energia zdrożała o 10,9 proc. W marcu jej ceny wzrosły o 5,1 proc., po tym jak w poprzednich miesiącach spadały. Wyraźnie więc widać, że skok inflacji w strefie euro był napędzany przez zwyżkę cen ropy związaną z wojną na Bliskim Wschodzie. Zapewne też będzie to widoczne w danych, które zostaną opublikowane za maj. Ze statystyk Eurostatu za kwiecień wynika, że krajem o najwyższej inflacji w strefie euro była wówczas Bułgaria, w której wzrost cen sięgnął 6,2 proc. Na drugim miejscu znalazła się Chorwacja, z inflacją HICP wynoszącą 5,4 proc., a na trzecim Luksemburg ze wzrostem cen sięgającym 5,2 proc. Krajem o najniższej inflacji była Finlandia. Ceny konsumpcyjne wzrosły tam w kwietniu o 2,3 proc. Jak duża była wówczas inflacja w największych gospodarkach strefy euro? W Niemczech wyniosła 2,9 proc., we Francji 2,5 proc., we Włoszech 2,9 proc., a w Hiszpanii 3,5 proc. Obecnym poziomom inflacji w eurolandzie jeszcze sporo brakuje do tych z 2022 r., czyli z czasów szoku energetycznego związanego z rosyjską agresją na Ukrainę. Wówczas inflacja HICP w eurolandzie przyspieszyła z 5,1 proc. w styczniu 2022 r. do 10,6 proc. w październiku 2022 r. (był to miesiąc, w którym osiągnęła ona szczyt). Oczywiście w wielu krajach strefy euro była ona dużo wyższa od średniej. W Estonii dochodziła wówczas do 22,5 proc., na Litwie do 22,1 proc., na Łotwie do 21,7 proc., w Niderlandach do 16,8 proc., we Włoszech 12,6 proc. HK
