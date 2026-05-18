Notowany na Catalyście i budujący w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Szczecinie deweloper w I kwartale br. przekazał znacznie mniej mieszkań niż rok wcześniej, co wprost przełożyło się na mniejsze przychody i zyski.

Na Catalyście notowane są trzy serie obligacji o wartości 350 mln zł. Najbliższa zapada w sierpniu przyszłego roku i ma wartość 60 mln zł. W grudniu ub.r. spółka uplasowała emisję o wartości 130 mln zł.

Dla Ronsona kumulacja przekazań mieszkań wypadnie pod koniec roku

Ronson w I kwartale br. przekazał klientom 52 lokale, o 83 proc. mniej niż rok wcześniej. Lokali było mniej, ale średnia cena była większa. Przychody skurczyły się o 71 proc., do 55,3 mln zł. 36 proc. przychodów pochodziło z 21 lokali z mokotowskiego osiedla Zielono mi, 28 proc. z mokotowskiej Novej Królikarni (15,6 mln zł, to tylko trzy wille).

Średnia rentowność brutto ze sprzedaży mieszkań przekazanych w tym roku wyniosła 35,5 proc. wobec 33,7 proc. rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 69 proc., do 19,6 mln zł. Zysk operacyjny był mniejszy o 82 proc. i wyniósł 9,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej skurczył się o 83 proc., do 6,93 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,8 mln zł wobec 42 mln zł na minusie rok wcześniej.

Jeśli chodzi o potencjał przekazań w 2026 r., na koniec marca Ronson miał 29 lokali gotowych, sprzedanych i nieprzekazanych oraz 545 w projektach z terminem oddania w tym roku (głównie w IV kwartale). Do wzięcia było 37 lokali gotowych i 431 z terminem oddania w tym roku.

W 2025 r. deweloper wydał klucze do 620 mieszkań.

Ponad 70 proc. planowanych mieszkań Ronson zbuduje w Warszawie

W I kwartale Ronson sprzedał 122 lokale, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej, ale i o 38 proc. mniej niż w najmocniejszym od końcówki 2023 r. IV kwartale.

– W I kwartale sprzedaliśmy 122 lokale, a największym zainteresowaniem klientów cieszyły się [warszawskie] projekty Ursus Centralny oraz Zielono mi. Widzimy, że kupujący nadal bardzo świadomie podchodzą do wyboru mieszkań – liczy się nie tylko sama lokalizacja, ale również funkcjonalność projektu, jakość części wspólnych i komfort codziennego życia. Pracujemy nad rozwojem oferty i przygotowujemy kolejne inwestycje w lokalizacjach o największym potencjale. Warszawa pozostaje naszym najważniejszym rynkiem, dlatego to tutaj koncentrujemy dużą część nowych działań. Niedawno uruchomiliśmy projekt Bosco na Białołęce, otrzymaliśmy również pozwolenie na budowę dwóch pierwszych etapów osiedla Marynin na Bemowie, którego sprzedaż planujemy rozpocząć w sierpniu. W tym samym czasie chcemy wystartować także z projektem Drobnera we Wrocławiu, który postrzegamy jako bardzo perspektywiczny rynek z dużym potencjałem dalszego rozwoju – skomentował w komunikacie wiceprezes Andrzej Gutowski.

Z 878 lokali w projektach przygotowanych do uruchomienia w latach 2026-2027 626 przypadało na stolicę.

W kwietniu Ronson określał cel sprzedaży na cały 2026 r. na poziomie ponad 600 lokali. Na koniec marca w ofercie było 608 lokali. W całym 2025 r. spółka podpisała 542 umowy, o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

W banku ziemi Ronson miał na koniec I kwartału parcele pod budowę 5,45 tys. mieszkań, w tym 286 dla własnej platformy najmu LivingGo. Dla platformy przy ul. Biograficznej w Warszawie powstaje akademik liczący 240 pokoi – termin oddania to III kwartał 2027 r.