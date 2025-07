Meta stawia na superinteligencję

Akcje Meta Platforms przebiły szczyt z lutego i sięgnęły rekordowo wysokiego poziomu. Od początku roku do otwarcia wtorkowej sesji na Wall Street urosły one już o 23 proc. Ich kapitalizacja sięgnęła 1,86 bln USD. Najnowszym impulsem do zwyżki cen tych papierów było ogłoszenie przez Marka Zuckerberga, prezesa Meta Platforms, dużych zmian w dziale koncernu zajmującego się sztuczną inteligencją. W ramach nich powstała Meta Superintelligence Labs, czyli struktura w ramach której będą się skupiać badania nad tą technologią prowadzone przez koncern. Mają one prowadzić do powstania sztucznej „superinteligencji”, czyli systemów wykonujących zadania lepiej niż ludzie (lub przynajmniej tak samo dobrze jak ludzie).