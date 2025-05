Utrzymanie przez Fed stóp procentowych na dotychczasowym poziomie nie było zaskoczeniem dla inwestorów. Przed środowym posiedzeniem Fedu, rynek kontraktów terminowych szacował tylko na 3 proc. prawdopodobieństwo cięcia stóp. Oczekiwano, że Fed wstrzyma się z decyzją, chcąc mieć więcej danych o wpływie wojen handlowych na inflację oraz gospodarkę USA.

„Komitet jest wyczulony na ryzyko dla obu stron swojego podwójnego mandatu i ocenia, że ryzyko wyższego bezrobocia i wyższej inflacji wzrosło” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC).

- Istnieją poważne obawy, że sytuacja z cłami wprowadzi presje inflacyjne, które zaczną się ujawniać wraz z upływem czasu. Obawiamy się, że inflacja pozostanie wysoka i uporczywa, jeśli nie wzrośnie znacząco, co sprawi, że stopy procentowe pozostaną wyższe, dopóki inflacja nie zostanie opanowana – stwierdził Chris Brigati, główny dyrektor inwestycyjny w SWBC. Czy są podstawy do cięcia stóp procentowych w USA?Inflacja konsumencka w USA niespodziewanie zeszła w marcu do 2,4 proc. z 2,8 proc. w lutym. Stała się więc najniższa od września 2024 r. Do eskalacji wojen handlowych doszło jednak dopiero w kwietniu. Nie wiadomo, jak mocno podwyżki cen wpłynęły wówczas na amerykańską inflację i jak bardzo na nią wpłyną w nadchodzących miesiącach. Dla Fedu ważne będą również dane z amerykańskiego rynku pracy. Te jak na razie nie wskazują na żadne gwałtowne pogorszenie sytuacji gospodarczej w USA. Statystyki za kwiecień były wręcz zadziwiająco dobre. Mówiły one o wzroście zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w marcu o 177 tys. osób, podczas gdy oczekiwano zwyżki o 130 tys. Co prawda amerykański PKB skurczył się w I kwartale o 0,3 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym), ale było to głównie skutkiem bardzo dużego wzrostu importu przed spodziewanymi podwyżkami ceł. Nie ma więc obecnie mocnych argumentów przemawiających za obniżką stóp już w maju.Czy Fed może jednak wrócić do cięć w kolejnych miesiącach? Następne posiedzenie Rezerwy Federalnej jest zaplanowane na 18 czerwca. Barometr CME FedWatch pokazywał w środę wieczorem, że szanse na cięcie w czerwcu wynoszą tylko 31 proc. W przypadku posiedzenia zaplanowanego na 30 lipca ryzyko tego, że Fed utrzyma główną stopę procentową w obecnym przedziale 4,25–4,5 proc., wynosi 26 proc. Dla posiedzenia wrześniowego wynosi prawie 5 proc.