Berkshire ze spadkiem zysków, rośnie za to góra gotówki

Niepewność Berkshire związana z cłami Trumpa

Berkshire oświadczyło, że cła nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa oraz inne ryzyka geopolityczne tworzą niepewne otoczenie dla działalności konglomeratu. Firma zaznaczyła, że na ten moment „nie jest w stanie wiarygodnie przewidzieć” potencjalnych skutków w zakresie kosztów produktów, kosztów łańcucha dostaw i popytu ze strony klientów.

„Nasze okresowe wyniki operacyjne mogą w przyszłości zostać dotknięte skutkami trwających wydarzeń makroekonomicznych i geopolitycznych, jak również zmian w branżach lub wydarzeń specyficznych dla poszczególnych firm", napisano w raporcie finansowym Berkshire. „Tempo zmian tych wydarzeń, w tym polityki handlowej i ceł międzynarodowych, przyspieszyło w 2025 roku. Znaczna niepewność pozostaje co do ostatecznego rezultatu tych wydarzeń".

Sam Warren Buffett skrytykował w sobotę twardą politykę handlową prezydenta Donalda Trumpa, mówiąc, że nakładanie karnych ceł na resztę świata jest dużym błędem.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Czy Buffett powinien się bać? Warren Buffett nadal stroni od większych transakcji, chętniej pozbywa się akcji z portfela niż je kupuje, większość firm z jego grupy notuje spadek zysków, a gotówka bije rekordy.

Rośnie góra gotówki Berkshire

Poziom gotówki Berkshire wzrósł do nowego rekordu w pierwszym kwartale, osiągając ponad 347 miliardów dolarów, w porównaniu z około 334 miliardami na koniec 2024 roku, co pokazuje, że Buffett nie wykorzystał spadków na rynku akcji w pierwszym kwartale do inwestycji.



Całkowity zysk netto firmy spadł o prawie 64 proc. rok do roku, do 4,6 miliarda dolarów, czyli 3 200 dolarów na akcję klasy A, z 12,7 miliarda dolarów.