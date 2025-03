Nowe rozdanie Buffetta

Czy Donald Trump oszalał, nakreślając wizję owocnej współpracy USA z Rosją? A może podczas rozmowy z Putinem został omamiony przez niego do tego stopnia, że w jego oczach rzeczywiście to Ukraina swoim działaniem doprowadziła do eskalacji konfliktu z Rosją w lutym 2022 r.? A może jest po prostu ruskim agentem zwerbowanym przez KGB lata temu i wykorzystuje swoją obecną pozycję polityczną do działania na korzyść Federacji Rosyjskiej?