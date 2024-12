Niemiecki indeks giełdowy DAX tracił na początku czwartkowej sesji prawie 1 proc., polski WIG 20 spadał o 1,2 proc., francuski CAC 40 i włoski FTSE MIB zniżkowały po 1,3 proc. Niemal wszystkie indeksy giełdowe z Europy umiarkowanie wówczas traciły. Podobnie zachowywały się giełdy azjatyckie. Japoński indeks Nikkei 225 spadł w trakcie czwartkowej sesji o 0,7 proc., chiński Shanghai Composite stracił 0,4 proc., a koreąński KOSPI zniżkował o 1,95 proc. Wcześniej doszło do silnej przeceny na Wall Street. Nasdaq Composite zakończył środową sesję 3,56 proc. na minusie, S&P 500 spadł o 2,95 proc., a Dow Jones Industrial stracił 2,58 proc., czyli ponad 1100 pkt. (Dla indeksu Dow Jones Industrial była to już dziesiąta z rzędu sesja spadkowa. Doświadczył więc on najdłuższej nieprzerwanej przeceny od 1974 r.) Impulsem do tej wyprzedaży stały się projekcje Fedu dotyczące stóp procentowych.

Dlaczego Fed wystraszył rynki?

O ile Rezerwa Federalna nie zaskoczyła inwestorów obniżając w środę wieczorem główną stopę o 25 pb. (do przedziału 4,25-4,5 proc.), to negatywną niespodzianką było to, że zrewidował on swoje projekcje dotyczące stóp procentowych. Nowe prognozy sugerują, że Fed tylko dwukrotnie obniży stopy procentowe w 2025 r. To wyraźnie rozczarowało inwestorów.

- O ile Fed zdecydował się zakończyć rok trzecim cięciem stóp z rzędu, to jego noworoczne postanowienie zdaje się wskazywać na bardziej ostrożne tempo luzowania polityki pieniężnej. Odzwierciedlając niedawne silniejsze dane, zmiany w prognozach Fedu dotyczących inflacji oraz bezrobocia były „jastrzębie”, a jego projekcja ścieżki stóp procentowych (dot-plot) mówi już tylko o dwóch cięciach w 2025 r. Spodziewamy się, że Fed nie zmieni stóp w styczniu, ale wróci do luzowania polityki pieniężnej w marcu – twierdzi Whitney Watson, globalna współszefowa działu rozwiązań za zakresu rynku długu i płynności w Goldman Sachs Asset Management.

Jeremy Siegel, profesor ze Szkoły Biznesowej Whartona, stwierdził w rozmowie z CNBC, że środowa ostra przecena na Wall Street była „zdrowa”. - Rynek wcześniej wymykał się spod kontroli, a to sprowadziło inwestorów bliżej rzeczywistości, w której nie będą oni mieli tylu cięć stóp procentowych, na ile liczyli. Na rynku był zbytni optymizm, więc nie jestem zdziwiony przeceną - powiedział Siegel.